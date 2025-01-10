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США запровадили найбільші в історії санкції проти нафтогалузі РФ

10 січня 2025 18:30
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
США запровадили найбільші в історії санкції проти нафтогалузі РФ
Нафтові танкери РФ. Фото: росЗМІ
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

Міністерство фінансів Сполучених Штатів запровадило найбільші в історії санкції проти нафтової галузі Росії. Зокрема, обмеження було накладено на кораблі "тіньового" флоту держави-агресора.

Про це повідомляється на офіційному сайті Мінфіна США у п'ятницю, 10 січня.

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Обмеження торкнулися керівника "Газпром нафти", сина мільярдера і співвласника "Лукойла" Вагіта Алекперова. Також під санкції потрапила низка компаній, серед яких "Газпром нафта", "Сургутнафтогаз", страхові компанії "Інгосстрах" та "Альфастрахування".

Окрім того, до санкційних списків внесли вугільні російські компанії, зокрема "Кузбассразрезуголь", "Русский уголь", "Красноярсккрайуголь" та інші.

Під санкції потрапив й флот росіян, а саме понад 180 танкерів так званого "тіньового" флоту Росії. Загалом санкції ввели проти понад 30 найбільших нафтових компаній РФ. Також санкції торкнулися "Росатому". Зазначається, що з 27 лютого США забороняють своїм компаніям надавати нафтосервісні послуги РФ.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій коваленко зазначив, що США сильно вдарили по російській енергетиці та "тіньовому" флоту.

"Одні з найбільш серйозних санкцій за весь час введені. Концепція ударів по російській енергетиці зброєю та санкціями — це саме те комбо, яке здатне позбавити Росію можливостей продовжувати інтенсивну війну", — вважає Коваленко. 

Коваленко висловив припущення, що саме через ці санкції російський диктатор Володимир Путін поспішає зустрітися з американським лідером Дональдом Трампом.

Раніше ми писали, що СБУ затримала посадовців українського холдингу, які допомагали Росії обходити санкції. Йдеться про обмеження, які наклали на експорт енергоносіїв.

Нагадаємо, у Маямі в США конфіскували нерухомість російського олігарха Віктора Перевалова. Це сталося через те, що бізнесмен порушував санкції проти РФ.

санкції проти Росії Мінфін США нафта флот

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