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США ввели крупнейшие в истории санкции против нефтеотрасли РФ

10 января 2025 18:30
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
США ввели крупнейшие в истории санкции против нефтеотрасли РФ
Нефтяные танкеры РФ. Фото: росСМИ
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

Министерство финансов Соединенных Штатов ввело крупнейшие в истории санкции против нефтяной отрасли России. В частности, ограничения были наложены на корабли "теневого" флота государства-агрессора.

Об этом сообщается на официальном сайте Минфина США в пятницу, 10 января.

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Ограничения коснулись руководителя "Газпром нефти", сына миллиардера и совладельца "Лукойла" Вагита Алекперова. Также под санкции попал ряд компаний, среди которых "Газпром нефть", "Сургутнефтегаз", страховые компании "Ингосстрах" и "Альфастрахование".

Кроме того, в санкционные списки внесли угольные российские компании, в частности "Кузбассразрезуголь", "Русский уголь", "Красноярсккрайуголь" и другие.

Под санкции попал и флот россиян, а именно более 180 танкеров так называемого "теневого" флота России. В целом санкции были введены против более 30 крупнейших нефтяных компаний РФ. Также санкции коснулись "Росатома". Отмечается, что с 27 февраля США запрещают своим компаниям оказывать нефтесервисные услуги РФ.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко отметил, что США сильно ударили по российской энергетике и "теневому" флоту.

"Одни из самых серьезных санкций за все время введены. Концепция ударов по российской энергетике оружием и санкциями - это именно то комбо, которое способно лишить Россию возможностей продолжать интенсивную войну", — считает Коваленко.

Коваленко высказал предположение, что именно из-за этих санкций российский диктатор Владимир Путин спешит встретиться с американским лидером Дональдом Трампом.

Ранее мы писали, что СБУ задержала чиновников украинского холдинга, которые помогали России обходить санкции . Речь идет об ограничениях, наложенных на экспорт энергоносителей.

Напомним, в Майами в США конфисковали недвижимость российского олигарха Виктора Перевалова. Это произошло из-за того, что бизнесмен нарушал санкции против РФ.

санкции против России Минфин США нефть флот

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