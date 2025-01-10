Українські посадовці допомагали РФ обходити санкції — деталі

Працівники Служби безпеки повідомляють про підозру затриманим. Фото: СБУ

Служба безпеки України затримала посадовців українського холдингу, які допомагали Росії обходити санкції. Йдеться про обмеження, що наклали на експорт енергоносіїв.

Про це повідомила Служба безпеки України в Telegram у п'ятницю, 10 січня.

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Українські посадовці допомагали РФ

Викрили менеджмент українського холдингу та їхніх спільників. Посадовці допомагали РФ обходити санкції на експорт енергоносіїв. Фігуранти протягом 2023-2024 років брали участь у будівництві в Ростовській області Росії припортового заводу з виробництва скрапленого газу.

"Виготовлену на цьому підприємстві продукцію завантажували на танкери "тіньового флоту РФ" і приховано продавали у різних частинах світу. За наявними даними, більшу частину прибутків, одержаних від тіньової торгівлі, Москва спрямовувала на фінансування війни в Україні", — зазначають в СБУ.

Затримання одного з посадовців. Фото: СБУ

Розробника обладнання та інженера-проєктувальника українського холдингу, які брали участь у будівництві російського заводу, затримали у Київській області. Обидва фігуранти розробляли всю проєктну документацію виробничого об'єкта та його технологічних потужностей. Готові розробки посадовці переправляли замовникам з РФ через співвласника українського холдингу, який перебуває на тимчасово окупованій частині території Донецької області.

"За матеріалами справи, він володіє п'ятьма компаніями у місті Шахти Ростовської області РФ, які постачають обладнання на АЗС підсанкційних корпорацій "Газпром" та "Лукойл", — повідомили в СБУ.

Працівники Служби безпеки повідомили про підозру фігурантам. Фото: СБУ

Крім того, затримали його спільника на Полтавщині. Він має власну мережу автозаправних станцій на окупованих територіях на сході України й заправляє військову техніку окупантів.

Трьом затриманим повідомили про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору). Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Маямі в Сполучених Штатах конфіскували нерухомість російського олігарха Віктора Перевалова. Причиною є порушення бізнесменом санкцій проти РФ.

До РФ була ввезена певна кількість автомобілів BMW, попри те, що німецька компанія вийшла з російського ринку ще у 2022 році. Тепер співробітників баварського концерну, які були причетні до схеми сірого імпорту, знайшли та покарали.