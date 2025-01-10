Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Допомагали РФ обходити санкції — затримали українських посадовців arrow

Допомагали РФ обходити санкції — затримали українських посадовців

10 січня 2025 14:59
Ольга Антоновська - редактор
Українські посадовці допомагали РФ обходити санкції — деталі
Працівники Служби безпеки повідомляють про підозру затриманим. Фото: СБУ
Ольга Антоновська - редактор

Служба безпеки України затримала посадовців українського холдингу, які допомагали Росії обходити санкції. Йдеться про обмеження, що наклали на експорт енергоносіїв.

Про це повідомила Служба безпеки України в Telegram у п'ятницю, 10 січня.

Читайте також:

Українські посадовці допомагали РФ

Викрили менеджмент українського холдингу та їхніх спільників. Посадовці допомагали РФ обходити санкції на експорт енергоносіїв. Фігуранти протягом 2023-2024 років брали участь у будівництві в Ростовській області Росії припортового заводу з виробництва скрапленого газу.

"Виготовлену на цьому підприємстві продукцію завантажували на танкери "тіньового флоту РФ" і приховано продавали у різних частинах світу. За наявними даними, більшу частину прибутків, одержаних від тіньової торгівлі, Москва спрямовувала на фінансування війни в Україні", — зазначають в СБУ.

Затримали посадовців, які допомагали Росії обходити санкції
Затримання одного з посадовців. Фото: СБУ

Розробника обладнання та інженера-проєктувальника українського холдингу, які брали участь у будівництві російського заводу, затримали у Київській області. Обидва фігуранти розробляли всю проєктну документацію виробничого об'єкта та його технологічних потужностей. Готові розробки посадовці переправляли замовникам з РФ через співвласника українського холдингу, який перебуває на тимчасово окупованій частині території Донецької області.

"За матеріалами справи, він володіє п'ятьма компаніями у місті Шахти Ростовської області РФ, які постачають обладнання на АЗС підсанкційних корпорацій "Газпром" та "Лукойл", — повідомили в СБУ.

Затримали посадовців, які допомагали Росії обходити санкції
Працівники Служби безпеки повідомили про підозру фігурантам. Фото: СБУ

Крім того, затримали його спільника на Полтавщині. Він має власну мережу автозаправних станцій на окупованих територіях на сході України й заправляє військову техніку окупантів.

Трьом затриманим повідомили про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору). Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Маямі в Сполучених Штатах конфіскували нерухомість російського олігарха Віктора Перевалова. Причиною є порушення бізнесменом санкцій проти РФ.

До РФ була ввезена певна кількість автомобілів BMW, попри те, що німецька компанія вийшла з російського ринку ще у 2022 році. Тепер співробітників баварського концерну, які були причетні до схеми сірого імпорту, знайшли та покарали.

санкції проти Росії СБУ санкції прокуратура Кримінал

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

16:12 Hisense представила преміальний лазерний проєктор L9Q

15:59 У Харкові задекларували знайдену зброю — деталі від поліції

15:59 Бойові дельфіни на службі РФ — чи варто боятися

15:51 У Запоріжжі продовжує зростати кількість поранених через удар РФ

15:23 Сили оборони знищили склад боєприпасів у Ростовській області

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

15:17 Шмигаль описав стан енергоситеми України після ударів Росії

15:17 Одеська митниця не перевірятиме інспекторку з сумнівними статками

15:11 Синоптики пояснили, якої погоди чекати завтра у Києві

15:09 Лубінець відреагував на конфлікт ТЦК з адвокаткою у Харкові

15:09 Яку зарплату вважають хорошою в Німеччині — сума

16:12 Hisense представила преміальний лазерний проєктор L9Q

15:59 У Харкові задекларували знайдену зброю — деталі від поліції

15:59 Бойові дельфіни на службі РФ — чи варто боятися

15:51 У Запоріжжі продовжує зростати кількість поранених через удар РФ

15:23 Сили оборони знищили склад боєприпасів у Ростовській області

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

15:17 Шмигаль описав стан енергоситеми України після ударів Росії

15:17 Одеська митниця не перевірятиме інспекторку з сумнівними статками

15:11 Синоптики пояснили, якої погоди чекати завтра у Києві

15:09 Лубінець відреагував на конфлікт ТЦК з адвокаткою у Харкові

15:09 Яку зарплату вважають хорошою в Німеччині — сума

06:40 Вартість латуні вражає — ціни на кольорові метали у січні

06:20 Невтішні цифри — на скільки "мінімалка" в ЄС більша ніж Україні

9 січня 2025

22:37 Не вистачає ні на що — скільки одесити платять за комуналку

06:40 Ціни на алюміній дивують — вартість кольорових металів у січні

06:20 Золоте світло — скільки платять за електроенергію в Україні та ЄС

8 січня 2025

22:37 Прожитковий мінімум 2025 — що собі можуть дозволити одесити

11:27 Об'єднання Getty Images і Shutterstock — як це вплинуло на ринок

06:40 В Україні дорожчає мідь — ціни на кольорові метали у січні

06:32 Реформа МСЕК — як отримати групу інвалідності на Львівщині

06:20 Податки для ФОП у 2025 році — скільки доведеться платити

Text

13:19 Умєров зробив екстрену заяву про війну — ефір День.LIVE

Text

12:43 Під постійними обстрілами — як живе прифронтовий Золочів

Text

12:17 Нардеп пояснив, чи скасують воєнний стан одразу після "перемир'я"

Text

10:58 Юрчишин назвав зарплати, які отримують народні депутати

Text

08:00 Чим завершився Рамштайн для України, — ефір Ранок.LIVE

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

03:44 Скандальні заяви Трампа та лісові пожежі — події тижня в США

Text

00:00 Нардеп прокоментував заяву США про завершення війни за 100 днів

9 січня 2025
Text

22:50 Здорожчання хліба в Україні — нардеп назвав причини

Text

21:59 Нардеп назвав, хто із військовозобов'язаних отримає штрафи

Text

19:46 Військовий розповів історію побратима, який пішов у СЗЧ

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:06 Вони небезпечні для телефона — які повідомлення краще видаляти

8 січня 2025

16:31 Яна Клочкова — чому мовчить і де мешкає олімпійська чемпіонка

31 грудня 2024

05:45 Пенсії у 2025 році — хто та чому повинен повернути гроші державі

30 грудня 2024

12:23 На Землі змінюється тривалість доби — що на це впливає

6 січня 2025

06:10 Доплати за надстаж — кому виплатять 700 грн у 2025 році

31 грудня 2024

14:55 Безплатний проїзд у маршрутках — кому доступна пільга у 2025 році

9 січня 2025

05:45 Пільги після 60 років — що доступно українцям у 2025 році

3 січня 2025

16:54 Коли сіяти перець на розсаду в 2025 році за місячним календарем

5 січня 2025

03:59 Східний гороскоп на 2025 рік — що принесе знакам Дерев'яна Змія

30 грудня 2024

04:30 Придатний чи непридатний — в ТЦК пояснили основні відмінності