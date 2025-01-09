Зеленський закликав посилити тиск санкцій на енергетику Росії

Президент України Володимир Зеленський, фото: УНІАН

Президент України Володимир Зеленський в черговий раз закликав західних союзників посилити санкції проти Російської Федерації. Він зазначив, що необхідно продовджувати тиск на енергетичну галузь держави-агресора.

Про це Зеленський повідомив у четвер, 9 січня.

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Зеленський закликав посилити санкції

"Потрібні санкції. І я прошу всіх наших партнерів, особливо США та ЄС, підвищити градус тиску на енергетичну галузь Росії", — заявив президент.

Глава держави зазначив, що санкції потрібні проти кожного елементу російської енергетики. Також необхідно зупинити російський танкерний флот.

Зеленський пояснив, що військовий бюджет Росії на 2025 рік перевищує торішній на 25 %.

"Якщо ми хочемо зупинити вбивства, ми маємо перекрити Путіну грошові потоки. Путін почне думати про мир лише тоді, коли його найближче оточення скаже йому, що в нього закінчилися гроші", — вважає президент.

Зеленський також нагадав, що Україна і досі потребує систем ППО, які були обіцяні західними союзниками. Лише в такому разі вона зможе протидіяти ворожим повітряним атакам.

"Ми маємо зупинити російський терор. І ви можете це зробити", — заявив Зеленський, звертаючись до союзників.

Раніше ми повідомляли, що Зеленський закликав усі країни, які входять до Контактної групи з питань оборони України, укладати двосторонні угоди про безпеку з Україною. Це допоможе посилити оборону нашої держави, зокрема у зимовий період.

Нагадаємо, Зеленський прибув у Німеччину. Президент України взяв участь у 25-му засіданні Рамштайн.