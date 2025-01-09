Зеленський виступив на засідання Рамштайн 9 січня

Зеленський на засіданні "Рамштайн". Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський виступив на засіданні у форматі "Рамштайн". Він висловив вдячність Сполученим Штатам за координацію такого формату допомоги нашій державі.

Трансляцію промови Зеленського проводив Офіс президента України у четвер, 9 січня.

Читайте також:

Промова Зеленського на зустрічі "Рамштайн"

"Вдячний США за координацію цього формату та роботу з Україною від початку війни. Ціную вклад Німеччини у допомогу нашій країні та дякую усім країнам, з якими ми підписали двосторонні безпекові угоди. Таких країн 27 і це внесок у безпеку не тільки України, а й цих країн", — зазначив президент.

Президент України також звернув увагу на ситуацію у Балтійському морі, Африці та інциденти в країнах Європи. Він наголосив, що це змушує подумати про безпеку.

"РФ здійснює агресію та саботаж проти всього західного світу. Лише об’єднавшись можемо цьому протистояти", — зазначив глава держави.

Учасники засідання "Рамштайн". Фото: Офіс президента

Він додав, що робить усе, щоб завершити війну РФ проти України з гідністю вже цього року. Президент наголосив, що може розраховувати на підтримку союзників.

"Завершення цієї війни — це наша спільна мета. Але Путін подвоює агресію — він наймає людей з КНДР", — нагадав Зеленський.

Глава держави додав, що обіцянки на останньому саміті НАТО були повністю втілені.

"Ми вдячні за ті системи ППО, що нам надали, але нам треба ще й ті, що нам пообіцяли. Ви бачили, що вчора сталося у Запоріжжі. Російський терор треба зупинити", — наголосив президент.

Він також додав, що Путін хоче повністю знищити Україну. Метою керівництва нашої держави є пошук інструментів, щоб цього не сталося. На думку глави держави, одним з таких інструментів є розміщення контингентів партнерів на території України.

Обговорення на засіданні "Рамштайн". Фото: Офіс президента

Зеленський також додав, що операція ЗСУ у Курській області РФ показала всьому світу, що Росія блефує і не здатна реалізувати свої погрози.

"Курщина. Російські погрози виявилися блефом після того, як ЗСУ зайшли в Курську область і здійснили там низку успішних операцій", — резюмував Зеленський.

Також президент наголосив на важливості глобальної безпеки в усьому світі. Вона вкрай важлива, щоб кожна країна була спокійна за свій суверенітет.

"Незалежно від того, що відбувається у світі, кожен хоче бути впевненим, що його країну не зітруть із мапи. Раніше це залежало від купки великих столиць, але тепер це залежить від усіх нас – від того, як ми працюємо разом, наскільки ми готові відповідати за своє майбутнє й наскільки добре ми можемо переконати наших партнерів підтримувати нас", — зазначив глава держави.

Рустем Умєров і Андрій Єрмак на засіданні "Рамштайн". Фото: Офіс президента

Раніше ми повідомляли, що Володимир Зеленський сьогодні прибув у Німеччину. Президент України взяв участь у 25-му засіданні Рамштайн.

Також Зеленський відповів на петицію українців про скасування виплати тисячі гривень в межах програми "Зимова єПідтримка". Глава держави сказав, що це має сприяти підтримці українських сімей у зимовий період.