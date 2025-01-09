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Петиція про заборону роздачі тисячі гривень — Зеленський відповів

9 січня 2025 12:31
Карина Приходько - Редактор
Тисяча Зеленського — президент відповів на петицію про заборону
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ
Карина Приходько - Редактор

Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію українців про скасування виплати тисячі гривень в межах програми "Зимова єПідтримка". Глава держави сказав, що це має сприяти підтримці українських сімей у зимовий період.

Про це стало відомо зі сторінки петиції на сайті Офісу президента.

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Відповідь Зеленського на петицію

Зеленський подякував автору петиції та усім, хто долучився до її підписання, за те, що люди опікуються надзвичайно важливими для суспільства питаннями, які постають у період воєнного стану. 

За його словами, запуск програми з виплати одноразової державної допомоги громадянам має сприяти підтримці українських сімей у зимовий період та пожвавленню
попиту на українські товари й послуги.

Крім того, глава держави доручив прем'єр-міністру України Денису Шмигалю провести додатковий аналіз проблемних питань, які зазначені у петиції, з урахуванням результатів поточного моніторингу процесу впровадження програм.

Що передувало

Петиція про скасування виплат тисячі гривень для українців була зареєстрована 14 листопада. У ній йшлося,  що "Зимова єПідтримка" має низку недоліків. Один із них — відсутність адресності.

Також автор петиції наголосив, що підтримки перш за все потребують кілька категорій громадян, зокрема, пенсіонери, малозабезпечені сім'ї, багатодітні сім'ї, ВПО тощо. Натомість президента закликали направити кошти на іншу урядові програми, наприклад, "єОселя". 

Нагадаємо, українська влада ухвалила рішення про надання фінансової допомоги українцям. Виплату в розмірі 1 тис. грн можна буде отримати до кінця лютого 2025 року.

На реалізацію виплати українцям 1000 грн планують виділити 5 млрд грн. План президента Володимира Зеленського щодо надання коштів був затверджений Кабміном.

Володимир Зеленський українці гроші петиція тисяча Зеленського

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