Тисяча від Зеленського — петиція набрала необхідну кількість голосів

Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента України

Петиція про "тисячу від Зеленського" набрала необхідні 25 тисяч голосів. Автор просить переглянути програму. Розглянути петицію тепер має президент України.

Про це йдеться на сайті електронних петицій.

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Петиція про "тисячу від Зеленського"

Автор петиції Роман Стан зазначав, що в запропонованій програмі міститься низка недоліків. Також зазначено, що не зрозуміло джерело фінансування програми.

"Мінекономіки звітує про те, що на цю програму будуть спрямовані кошти західних партнерів, які не можна витрачати на війну. Імовірно, ці кошти є залишками за деякими бюджетними програмами, які не встигають використати до кінця року. У зв'язку з цим формується питання ефективності витрати цих коштів на те, щоб їх роздати кожному громадянину", — йдеться у петиції.

Петиція про виплату 1000 грн кожному українцю. Фото: скриншот

Найголовнішим недоліком програми автор петиції назвав відсутність адресності. Він переконаний, що така підтримка необхідна для певних категорій громадян.

"Пенсіонерів, малозабезпечених сімей, багатодітних сімей, вимушено переміщених осіб", — зазначено у петиції.

Роман Стан зазначив, що для домогосподарства із середнім розміром заробітної плати — ці кошти не будуть дуже важливими. Також йдеться про те, що через недопрацювання певних органів виконавчої влади сформувався надлишок коштів, які не можна спрямувати на фінансування армії, але можна скерувати на різні урядові програми, наприклад для "єОселі".

Нагадаємо, українська влада ухвалила рішення про надання фінансової допомоги українцям. Виплату в розмірі 1 тис. грн можна буде отримати до кінця лютого 2025 року.

На реалізацію виплати українцям 1000 грн планують виділити 5 млрд грн. План президента Володимира Зеленського щодо надання коштів був затверджений Кабміном.