Тысяча от Зеленского — петиция набрала необходимое количество голосов

Владимир Зеленский. Фото: Офис президента Украины

Петиция о "тысяче от Зеленского" набрала необходимые 25 тысяч голосов. Автор просит пересмотреть программу. Рассмотреть петицию теперь должен президент Украины.

Об этом идет речь на сайте электронных петиций.

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Петиция о "тысяче от Зеленского"

Автор петиции Роман Стан отмечал, что в предложенной программе содержится ряд недостатков. Также отмечено, что не понят источник финансирования программы.

"Минэкономики отчитывается о том, что на эту программу будут направлены средства западных партнеров, которые нельзя тратить на войну. Вероятно, эти средства являются остатками по некоторым бюджетным программам, которые не успевают использовать до конца года. В связи с этим формируется вопрос эффективности расходов этих средств на то, чтобы их раздать каждому гражданину", — говорится в петиции.

Петиция о выплате 1000 грн. каждому украинцу. Фото: скриншот

Главным недостатком программы автор петиции назвал отсутствие адресности. Он убежден, что такая поддержка необходима для определенных категорий граждан.

"Пенсионеры, малообеспеченные семьи, многодетные семьи, вынужденно перемещенные лица", — отмечено в петиции.

Роман Стан отметил, что для домохозяйства со средним размером заработной платы эти средства не будут очень важными. Также говорится, что из-за недоработки определенных органов исполнительной власти сформировался избыток средств, которые нельзя направить на финансирование армии, но можно направить на различные правительственные программы, например для "єОселі".

Напомним, украинские власти приняли решение о предоставлении финансовой помощи украинцам. Выплату в размере 1 тыс. грн можно будет получить до конца февраля 2025 года.

На реализацию выплат украинцам 1000 грн планируют выделить 5 млрд грн. План президента Владимира Зеленского по предоставлению средств был утвержден Кабмином.