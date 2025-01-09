Тысяча Зеленского — президент ответил на петицию о запрете

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию украинцев об отмене выплаты тысячи гривен в рамках программы "Зимова єПідтримка". Глава государства сказал, что это должно способствовать поддержке украинских семей в зимний период.

Об этом стало известно со страницы петиции на сайте Офиса президента.

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Ответ Зеленского на петицию

Зеленский поблагодарил автора петиции и всех, кто присоединился к ее подписанию, за то, что люди занимаются чрезвычайно важными для общества вопросами, которые возникают в период военного положения.

По его словам, запуск программы по выплате единовременной государственной помощи гражданам должен способствовать поддержке украинских семей в зимний период и оживлению

спроса на украинские товары и услуги.

Кроме того, глава государства поручил премьер-министру Украины Денису Шмыгалю провести дополнительный анализ проблемных вопросов, которые указаны в петиции, с учетом результатов текущего мониторинга процесса внедрения программ.

Что предшествовало

Петиция об отмене выплат тысячи гривен для украинцев была зарегистрирована 14 ноября. В ней говорилось, что "Зимова єПідтрика" имеет ряд недостатков. Один из них — отсутствие адресности.

Также автор петиции подчеркнул, что в поддержке прежде всего нуждаются несколько категорий граждан, в частности, пенсионеры, малообеспеченные семьи, многодетные семьи, ВПЛ и тому подобное. Также президента призвали направить средства на другие правительственные программы, например "єОселя".

Напомним, украинская власть приняла решение о предоставлении финансовой помощи украинцам. Выплату в размере 1 тыс. грн можно будет получить до конца февраля 2025 года.

На реализацию выплаты украинцам 1000 грн планируют выделить 5 млрд грн. План президента Владимира Зеленского по предоставлению средств был утвержден Кабмином.