Масштабні пожежі у США — Зеленський висловив підтримку американцям

Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

В США зайнялись сотні гектарів лісів. Президент України відреагував на масштабні пожежі, які вирують в Каліфорнії. Він висловив співчуття та побажав швидшого подолання стихії.

Про це глава держави Володимир Зеленський написав в соцмережі "X" у четвер, 9 січня.

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Як зазначив Зеленський, лісові пожежі в Каліфорнії спричинили жахливі руйнування, кадри яких розлетілись мережею. Президент України висловив американцям підтримку.

"Бажаємо безпеки всім постраждалим громадам і мешканцям, а також успіху пожежникам та службам швидкого реагування, які відважно борються зі смертоносним полум'ям. Висловлюємо підтримку нашим американським друзям і сподіваємося на якнайшвидше подолання руйнівної стихії", — написав Зеленський.

Повідомлення Володимира Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, через лісові пожежі в окрузі Лос-Анджелес довелося евакуювати понад 100 тисяч людей. Внаслідок загорянь загинули вже щонайменше п'ятеро людей, зруйновані сотні будинків.

Син новообраного президента США Дональда Трампа на тлі пожеж у Каліфорнії згадав про передачу запасів Україні. Він пов'язав допомогу, яку надали українським вогнеборцям, з тією ситуацією, яка зараз сталася у США.