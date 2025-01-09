Масштабные пожары в США — Зеленский выразил поддержку американцам

Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

В США занялись сотни гектаров лесов. Президент Украины отреагировал на масштабные пожары, бушующие в Калифорнии. Он выразил соболезнования и пожелал скорейшего преодоления стихии.

Об этом глава государства Владимир Зеленский написал в соцсети "X" в четверг, 9 января.

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Как отметил Зеленский, лесные пожары в Калифорнии повлекли за собой ужасные разрушения, кадры которых разлетелись по сети. Президент Украины выразил поддержку американцам.

"Желаем безопасности всем пострадавшим общинам и жителям, а также успеха пожарным и службам быстрого реагирования, которые смело борются со смертоносным пламенем. Выражаем поддержку нашим американским друзьям и надеемся на скорейшее преодоление разрушительной стихии", — написал Зеленский.

Сообщения Владимира Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, из-за лесных пожаров в округе Лос-Анджелес пришлось эвакуировать более 100 тысяч человек. В результате возгораний погибли уже по меньшей мере пять человек, разрушены сотни домов.

Сын новоизбранного президента США Дональда Трампа на фоне пожаров в Калифорнии упомянул о передаче запасов Украине. Он связал помощь, оказанную украинским пожарным, с той ситуацией, которая сейчас произошла в США.