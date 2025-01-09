Лос-Анджелес у пожежах — евакуйовано понад 100 тисяч людей

Пожежники гасять вогонь. Фото: Reuters

Лісові пожежі в окрузі Лос-Анджелес досягли критичного рівня, охопивши Голлівудські пагорби та спричинивши масову евакуацію понад 100 тисяч людей. Пожежі вже забрали життя щонайменше п’яти людей, зруйнували сотні будинків та вичерпали ресурси для пожежогасіння.

Про це повідомляє Reuters.

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Карта пожеж. Фото: Reuters

Нові осередки пожеж, зокрема так звана "пожежа на заході сонця" в Голлівудських пагорбах, у середу охопили 20 гектарів. Влада провела евакуацію жителів районів Голлівудського бульвару, Малхолланд-драйв, автостради 101 та бульвару Лорел-Каньйон. Пожежники намагаються стримувати вогонь за допомогою гелікоптерів, але сильний вітер ускладнює роботу.

За словами керівника пожежної служби Крістін Кроулі, чотири основні осередки пожеж поки що не локалізовані, а умови пожежогасіння залишаються одними з найгірших в історії Південної Каліфорнії.

Випалені квартали, вид з гелікоптера. Фото: Reuters

Руїни будинків після пожежі. Фото: Reuters

В Лос-Анджелесі масові відключення електрики, пожежникам бракує води

Понад 400 тисяч будинків і підприємств залишилися без електрики, а водопостачання в деяких районах впало до критичного рівня. За словами мера Лос-Анджелеса Карен Басс, місто мобілізувало всі наявні резервуари з водою, але масове використання гідрантів знизило тиск у системі.

Пожежа в одному з будинків. Фото: Reuters

Згарище від будинків. Фото: Reuters

Генеральний менеджер Департаменту водопостачання та енергетики Дженіс Кіньонес зазначила, що система водопостачання міста не пристосована для боротьби з такими масштабними пожежами одночасно.

Реакція влади на пожежі

Обраний президент США Дональд Трамп накинувся на губернатора Каліфорнії Гевіна Ньюсома, заявивши, що нібито це він винен у пожежах і повинен піти у відставку.

"Це все його вина!!!", — написав він у дописі на Truth Social.

Повідомлення Трампа. Фото: скриншот

Ньюсом у відповідь на це сказав ведучому новин CNN, що не хоче реагувати на заяви Трампа.

"Люди буквально тікають, люди втрачають життя, діти втрачають школи, сім’ї повністю розірвані, церкви спалені – цей чоловік хотів це політизувати. У мене є багато думок про те, що я хочу сказати, і я не буду. Сьогодні я стояв поруч із президентом Сполучених Штатів Америки, і я пишався тим, що був із Джо Байденом, і він підтримував спину кожної людини в цій спільноті, і він не грав у політику, і він не не намагайся розділити когось із нас", — прокоментував губернатор заяву Трампа.

Тим часом Ілон Маск оголосив, що його компанія SpaceX надасть безкоштовні термінали Starlink для постраждалих районів, щоб допомогти відновити зв’язок у кризовий час.

Пожежна служба Лос-Анджелеса наголошує на необхідності додаткових ресурсів для боротьби з безпрецедентною ситуацією. Представник пожежної служби Джейкоб Раабе заявив, що за свою 16-річну кар’єру ніколи не стикався з такими умовами.

"Це історичне стихійне лихо, до якого жодна служба не може бути повністю готова. Ми ще ніколи не мали подібного досвіду", — сказав він.

Нагадаємо, пожежі охопили знамениті "зіркові" райони у Лос-Анджелесі. Так стало відомо, що серед тих, хто евакуювався від нищівної пожежі був відомий актор Бен Аффлекк й не тільки.

Тим часом у Тибеті триває рятувальна операція після руйнівного потужного землетрусу.