Землетрус у Тибеті — що відомо про наслідки та кількість жертв

Рятувальники виводять чоловіка. Фото: Reuters

У Тибеті тривають рятувальні операції після потужного землетрусу магнітудою 6,8, що стався у вівторок. Рятувальники виявили тіла 126 загиблих осіб. Проте, кількість жертв ще не остаточна.

Про це повідомляє Reuters.

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Рятувальна операція в Тибеті після землетрусу

Станом на середу, 8 січня, з-під завалів вже врятували понад 400 осіб. Відомо, що загинуло 126 осіб, а 188 мають поранення та травми різної тяжкості.

Точна кількість постраждалих невідома, адже більшість з них може залишатися під руїнами. Рятувальна операція ускладнюється низькими температурами, які вночі опускаються до -18°C.

Рятувальна операція. Фото: Reuters

Епіцентр землетрусу припав на район Тінґрі, який розташований за 80 км від Евересту. Землетрус відчували також у Непалі, Бутані та Індії. За даними Геологічної служби США, частина території в епіцентрі зсунулася на 1,6 м.

Через руйнування в Тибеті знищено понад 3 600 будинків, а 30 000 людей евакуйовано. У зоні лиха працюють понад 1 800 рятувальників і 1 600 солдатів.

У Непалі зафіксовано сходження лавин поблизу Евересту, однак людських жертв у цій країні поки що не виявили. У Тибеті попри значні пошкодження монастир Ташілхунпо в Шигаце вцілів.

Протягом 24 годин після основного землетрусу в регіоні зафіксовано понад 500 афтершоків магнітудою до 4,4.

Нагадаємо, The Express Tribune оприлюднив незвичайну теорію про рік катаклізму — дехто вважає, що якщо рік почався зі середи, то у перші місяці мають відбутися катастрофи та стихійні лиха.

Також на початку грудня в США стався сильний землетрус, який призвів до цунамі.