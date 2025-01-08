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Сокрушительное землетрясение в Тибете — количество жертв возросло

8 января 2025 09:00
Анастасия Постоенко - Редактор
Землетрясение в Тибете — что известно о последствиях и количестве жертв
Спасатели выводят мужчину. Фото: Reuters
Анастасия Постоенко - Редактор

В Тибете продолжаются спасательные операции после мощного землетрясения магнитудой 6,8, произошедшего во вторник. Спасатели обнаружили тела 126 погибших людей. Однако количество жертв еще не окончательное.

Об этом сообщает Reuters.

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По состоянию на среду, 8 января, из-под завалов уже спасли более 400 человек. Известно, что погибло 126 человек, а 188 имеют ранения и травмы различной тяжести.

Точное количество пострадавших неизвестно, ведь большинство из них может оставаться под руинами. Спасательная операция осложняется низкими температурами, которые ночью опускаются до -18°C.

Тибет землетрясение
Спасательная операция. Фото: Reuters

Эпицентр землетрясения пришелся на район Тингри, который расположен в 80 км от Эвереста. Землетрясение ощущали также в Непале, Бутане и Индии. По данным Геологической службы США, часть территории в эпицентре сдвинулась на 1,6 м.

Из-за разрушений в Тибете уничтожено более 3 600 домов, а 30 000 человек эвакуированы. В зоне бедствия работают более 1 800 спасателей и 1 600 солдат.

В Непале зафиксирован сход лавин вблизи Эвереста, однако человеческих жертв в этой стране пока не обнаружили. В Тибете, несмотря на значительные повреждения, монастырь Ташилхунпо в Шигаце уцелел.

В течение 24 часов после основного землетрясения в регионе зафиксировано более 500 афтершоков магнитудой до 4,4.

Напомним, The Express Tribune обнародовал необычную теорию о годе катаклизма — некоторые считают, что если год начался со среды, то в первые месяцы должны произойти катастрофы и стихийные бедствия.

Также в начале декабря в США произошло сильное землетрясение, которое привело к цунами.

землетрясение Тибет Непал катастрофа катаклизм жертвы

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