Стихійне лихо. Фото: vodacpk.com.ua

Згідно з популярною теорією "теорією WTF" (What the f...k?), 2025 рік принесе нові випробування. Згідно з цією теорією, кожен рік, який починається з середи, принесе або катастрофу, або пандемію, або ж війну.

Про це йдеться у матеріалі The Express Tribune.

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Теорія WTF

Згідно з популярною конспірологічною "теорією WTF", будь-які роки, що починаються з середи, несуть із собою біди. Зокрема, це підтверджує низка конкретних прикладів:

2020: пандемія COVID-19;

2014: спалах Еболи;

2003: війна в Іраку;

1997: смерть принцеси Діани;

1986: аварія на Чорнобильській АЕС.

Ці події в свій час завдали шкоди як окремим регіонам, так і усьому світу. Для прихильників "теорії WTF" це не збіг, а ознака того, що 2025 може виявитися не найкращим роком.

"Теорія WTF" знаходиться на межі забобонів і статистики. Хоча безперечно, що згадані роки пов'язані із серйозними подіями, науково не доведено, що існує прямий зв'язок між першими літерами року та виникненням катастроф. На такі події впливають різноманітні чинники. Це може бути випадковий збіг обставин, політичні рішення, стихійні лиха та соціальні події. Немає жодних підстав думати, щось відіграє день, у який почався рік.

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