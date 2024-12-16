Стихийное бедствие. Фото: vodacpk.com.ua

Согласно популярной теории "теории WTF" (What the f...k?), 2025 год принесет новые испытания. Согласно этой теории, каждый год, начинающийся со среды, принесет либо катастрофу, либо пандемию, либо войну.

Об этом говорится в материале The Express Tribune.

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Теория WTF

Согласно популярной конспирологической "теории WTF", любые годы, начинающиеся со среды, уносят с собой беды. В частности, это подтверждает ряд конкретных примеров:

2020 г.: пандемия COVID-19;

2014: вспышка Эболы;

2003 год: война в Ираке;

1997 год: смерть принцессы Дианы;

1986 год: авария на Чернобыльской АЭС.

Эти события в свое время нанесли ущерб как отдельным регионам, так и всему миру. Для сторонников "теории WTF" это не совпадение, а признак того, что 2025 год может оказаться не лучшим годом.

"Теория WTF" находится на грани предрассудков и статистики. Хотя бесспорно, что эти годы связаны с серьезными событиями, научно не доказано, что существует прямая связь между первыми буквами года и возникновением катастроф. На такие события влияют разные факторы. Это может быть случайное стечение обстоятельств, политические решения, стихийные бедствия и социальные события. Нет никаких оснований думать, что играет день, в который начался год.

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