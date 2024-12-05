Землетрус у США Північна Каліфорнія — оголошено попередження про цунамі

Наслідки землетрусу. Ілюстративне фото: cdc.gov

У четвер, 5 грудня, у США в Північній Каліфорнії сталось кілька землетрусів, одни з них сягав магнітуди 7,0. Оголошено попередження про цунамі.

Про це повідомляє Sfgate.

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Землетрус стався на глибині приблизно 10 кілометрів приблизно о 10:44 ранку за місцевим часом. Другий землетрус мав магнітуду 5,8.

Після поштовхів Національна служба погоди опублікувала попередження про цунамі, закликавши жителів Каліфорнії "відійти від прибережних вод". Метеослужба все ще оцінює висоту та силу хвиль.

"Попередження про цунамі означає, що очікується або вже має місце цунамі, яке може спричинити значне затоплення", — повідомили в Управлінні з надзвичайних ситуацій Каліфорнії.

Такі попередження вказують на можливість небезпечного затоплення прибережних територій та потужних течій, які можуть тривати кілька годин після прибуття першої хвилі.

Землетрус магнітудою 7,0 стався поблизу міста Петролія, штат Каліфорнія. Фото: USGS

Управління з питань надзвичайних ситуацій Сан-Франциско порадило тим, хто знаходиться поблизу узбережжя, перебратися на височину або у внутрішні райони, доки офіційні особи не скажуть, що повернутися безпечно.

"Серія потужних хвиль і сильних течій може вплинути на узбережжя поблизу вас. Ви в небезпеці", — йдеться в повідомленні.

Район, де оголосили попередження про цунамі. Фото: NWS Tsunami Alerts

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