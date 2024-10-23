В Чернівецькій області відбувся землетрус 23 жовтня

В Україні зафіксували землетрус — що відомо
У середу, 23 жовтня, о 18:08:04 українські сейсмологи зафіксували землетрус в Чернівецькій області. Магнітуда склала 3,1 бала за шкалою Ріхтера на глибині 3 км.
Про це повідомив Головний центр спеціального контролю.
Землетрус на Буковині 23 жовтня
Епіцентр землетрусу розташовувався поблизу селища Ломачинці Дністровського району.
"Коливання подібні струсу, утвореним легкою вантажівкою. Уважні спостерігачі помічають легкі коливання легких предметів, трохи більш сильніше — на верхніх поверхах", — пояснили експерти.
Варто зазначити, що останній землетрус у цьому регіоні стався 23 листопада 2023 року і мав магнітуду 2 бали.
Нагадаємо, у Криворізькому районі Дніпропетровської області у вівторок, 8 жовтня, стався землетрус. Люди могли відчути слабке трясіння.
Раніше ми писали, що 4 жовтня у сейсмічній зоні Вранча у Румунії стався землетрус. Підземні поштовхи відчули і в прикордонних районах Одеської області.
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