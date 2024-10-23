В Чернівецькій області відбувся землетрус 23 жовтня

Землетрус пошкодив дорогу. Ілюстративне фото: ESI

У середу, 23 жовтня, о 18:08:04 українські сейсмологи зафіксували землетрус в Чернівецькій області. Магнітуда склала 3,1 бала за шкалою Ріхтера на глибині 3 км.

Про це повідомив Головний центр спеціального контролю.

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Епіцентр землетрусу розташовувався поблизу селища Ломачинці Дністровського району.

Епіцентр землетрусу. Фото: скриншот Гугл-карти

"Коливання подібні струсу, утвореним легкою вантажівкою. Уважні спостерігачі помічають легкі коливання легких предметів, трохи більш сильніше — на верхніх поверхах", — пояснили експерти.

Варто зазначити, що останній землетрус у цьому регіоні стався 23 листопада 2023 року і мав магнітуду 2 бали.

Нагадаємо, у Криворізькому районі Дніпропетровської області у вівторок, 8 жовтня, стався землетрус. Люди могли відчути слабке трясіння.

Раніше ми писали, що 4 жовтня у сейсмічній зоні Вранча у Румунії стався землетрус. Підземні поштовхи відчули і в прикордонних районах Одеської області.