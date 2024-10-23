В Черновицкой области произошло землетрясение 23 октября

Землетрясение повредило дорогу. Иллюстративное фото: ESI

В среду, 23 октября, в 18.08.04 украинские сейсмологи зафиксировали землетрясение в Черновицкой области. Магнитуда составила 3,1 балла по шкале Рихтера на глубине 3 км.

Об этом сообщил Главный центр специального контроля.

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Эпицентр землетрясения находился вблизи поселка Ломачинцы, Днестровского района.

Эпицентр землетрясения. Фото: скриншот Гугл-карты

"Колебания сходны с сотрясением, образованным легким грузовиком. Внимательные наблюдатели замечают легкие колебания легких предметов, немного сильнее — на верхних этажах", — пояснили эксперты.

Следует отметить, что последнее землетрясение в этом регионе произошло 23 ноября 2023 года и имело магнитуду 2 балла.

Напомним, в Криворожском районе Днепропетровской области во вторник, 8 октября, произошло землетрясение. Люди могли испытать слабую тряску.

Ранее мы писали, что 4 октября в сейсмической зоне Вранча в Румынии произошло землетрясение. Подземные толчки ощутили и в приграничных районах Одесской области.