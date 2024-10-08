Землетрус у Дніпропетровській області 8 жовтня — що відомо

Тремтіла земля під ногами — у Дніпропетровській області стався землетрус
8 жовтня 2024 21:54
Наслідки землетрусу. Фото ілюстративне: Pexels
У Криворізькому районі Дніпропетровської області у вівторок, 8 жовтня, стався землетрус. Люди могли відчути слабке трясіння.
Про це повідомляє Volcanodiscovery.
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Землетрус у Криворізькому районі
Повідомляється, що землетрус стався о 16:36 на глибині вісім метрів. Епіцентром був Криворізький район.
Магнітуда землетрусу — 3,3 бала. Таким чином, люди могли відчути слабке тремтіння землі.
Нагадаємо, 4 жовтня у сейсмічній зоні Вранча у Румунії стався землетрус. Підземні поштовхи відчули і в прикордонних районах Одеської області.
Раніше в провінції Кахраманмараш на сході Туреччини було зафіксовано нові підземні поштовхи магнітудою п'ять балів. Руйнувань не зафіксовано.
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