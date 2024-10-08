Землетрясение в Днепропетровской области 8 октября — что известно

Последствия землетрясения. Фото иллюстративное: Pexels

В Криворожском районе Днепропетровской области во вторник, 8 октября, произошло землетрясение. Люди могли испытать слабую тряску.

Об этом сообщает Volcanodiscovery.

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Сообщается, что землетрясение произошло в 16:36 на глубине 8 метров. Эпицентром был Криворожский район.

Эпицентр землетрясения. Фото: скриншот

Магнитуда землетрясения — 3,3 балла. Таким образом, люди могли почувствовать слабое дрожание земли.

Информация о землетрясении. Фото: скриншот

Напомним, 4 октября в сейсмической зоне Вранча в Румынии произошло землетрясение. Подземные толчки ощутили и в приграничных районах Одесской области.

Ранее в провинции Кахраманмараш на востоке Турции были зафиксированы новые подземные толчки магнитудой в пять баллов. Разрушения не зафиксированы.