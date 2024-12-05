Землетрясение в США Северная Калифорния — объявлено предупреждение о цунами

В США произошло два мощных землетрясения, приближается цунами
В четверг, 5 декабря, в США в Северной Калифорнии произошло несколько землетрясений, одно из них достигало магнитуды 7,0. Объявлено предупреждение о цунами.
Об этом сообщает Sfgate.
Землетрясение в Северной Калифорнии
Землетрясение произошло на глубине примерно 10 километров примерно в 10:44 утра по местному времени. Второе землетрясение имело магнитуду 5,8.
После подземных толчков Национальная служба погоды опубликовала предупреждение о цунами, призвав жителей Калифорнии "отойти от прибрежных вод". Метеослужба все еще оценивает высоту и силу волн.
"Предупреждение о цунами означает, что ожидается или уже имеет место цунами, которое может повлечь за собой значительное затопление", — сообщили в Управлении по чрезвычайным ситуациям Калифорнии.
Такие предупреждения указывают на возможность опасного затопления прибрежных территорий и мощных течений, которые могут длиться несколько часов после прибытия первой волны.
Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Сан-Франциско посоветовало находящимся у побережья перебраться на возвышенность или во внутренние районы, пока официальные лица не скажут, что вернуться безопасно.
"Серия мощных волн и сильных течений может повлиять на побережье вблизи вас. Вы в опасности", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее в сейсмической зоне Вранча, вблизи Одесской области, зафиксировано землетрясение. Глубина эпицентра составила 128,1 км.
Также украинские сейсмологи зафиксировали землетрясение в Черновицкой области. Магнитуда составила 3,1 балла по шкале Рихтера на глубине 3 км.
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