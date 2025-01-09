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Пожары в Лос-Анджелесе — фото и видео районов выжженных дотла

9 января 2025 10:01
Анастасия Постоенко - Редактор
Лос-Анджелес в пожарах — эвакуированы более 100 тысяч человек
Пожарные тушат огонь. Фото: Reuters
Анастасия Постоенко - Редактор

Лесные пожары в округе Лос-Анджелес достигли критического уровня, охватив Голливудские холмы и вызвав массовую эвакуацию более 100 тысяч человек. Пожары уже унесли жизни по меньшей мере пяти человек, разрушили сотни домов и исчерпали ресурсы для пожаротушения.

Об этом сообщает Reuters.

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Карта пожаров. Фото: Reuters

Новые очаги пожаров, в частности так называемый "пожар на закате солнца" в Голливудских холмах, в среду охватили 20 гектаров. Власти провели эвакуацию жителей районов Голливудского бульвара, Малхолланд-драйв, автострады 101 и бульвара Лорел-Каньон. Пожарные пытаются сдерживать огонь с помощью вертолетов, но сильный ветер затрудняет работу.

По словам руководителя пожарной службы Кристин Кроули, четыре основных очага пожаров пока не локализованы, а условия пожаротушения остаются одними из худших в истории Южной Калифорнии.

Пожар в Лос-Анджелесе
Выжженные кварталы, вид с вертолета. Фото: Reuters
Пожары в Калифорнии 2025
Руины домов после пожара. Фото: Reuters

В Лос-Анджелесе массовые отключения электричества, пожарным не хватает воды

Более 400 тысяч домов и предприятий остались без электричества, а водоснабжение в некоторых районах упало до критического уровня. По словам мэра Лос-Анджелеса Карен Басс, город мобилизовал все имеющиеся резервуары с водой, но массовое использование гидрантов снизило давление в системе.

Пожары в Калифорнии
Пожар в одном из домов. Фото: Reuters
Пожар в Калифорнии
Пепел от домов. Фото: Reuters

Генеральный менеджер Департамента водоснабжения и энергетики Дженис Киньонес отметила, что система водоснабжения города не приспособлена для борьбы с такими масштабными пожарами одновременно.

Реакция властей на пожары

Обраный президент США Дональд Трамп накинулся на губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, заявив, что якобы это он виноват в пожарах и должен уйти в отставку.

"Это все его вина!!! — написал он в заметке на Truth Social.

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Сообщение Трампа. Фото: скриншот

Ньюсом в ответ на это сказал ведущему новостей CNN, что не хочет реагировать на заявления Трампа.

"Люди буквально убегают, люди теряют жизни, дети теряют школы, семьи полностью разорваны, церкви сожжены– этот человек хотел это политизировать. У меня есть много мыслей о том, что я хочу сказать, и я не буду.Сегодня я стоял рядом с президентом Соединенных Штатов Америки, и я гордился тем, что был с Джо Байденом, и он поддерживал спину каждого человека в этом сообществе, и он не играл в политику, и он не пытался разделить кого-то из нас", — прокомментировал губернатор заявление Трампа.

Тем временем Илон Маск объявил, что его компания SpaceX предоставит бесплатные терминалы Starlink для пострадавших районов, чтобы помочь восстановить связь в кризисное время.

Пожарная служба Лос-Анджелеса подчеркивает необходимость дополнительных ресурсов для борьбы с беспрецедентной ситуацией. Представитель пожарной службы Джейкоб Раабе заявил, что за свою 16-летнюю карьеру никогда не сталкивался с такими условиями.

Это историческое стихийное бедствие, к которому ни одна служба не может быть полностью готова. Мы еще никогда не имели подобного опыта", — сказал он.

Напомним, пожары охватили знаменитые "звездные" районы в Лос-Анджелесе. Так стало известно, что среди тех, кто эвакуировался от сокрушительного пожара был известный актер Бен Аффлекк и не только.

Тем временем в Тибете продолжается спасательная операция после разрушительного мощного землетрясения.

стихийное бедствие пожар катастрофа Калифорния катаклизм Лос-Анджелес

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

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