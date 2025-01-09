Щонайменше двоє загиблих і десятки поранених — наслідки лісових пожеж у Каліфорнії

Пожежник ліквідовує займання в Каліфорнії. Фото: Reuters

Через лісові пожежі в Каліфорнії загинули щонайменше двоє людей. Ще десятки громадян зазнали поранень. Тікати з районів, які охопив вогонь, довелося 30 тисячам жителів штату.

Про це в середу, 8 січня, повідомили у пресслужбі 5 каналу.

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Полум'я охопило престижне передмістя Лос-Анжелесу, же проживає чимало голлівудських зірок. Люди тікають не лише автівками, а й пішки. Серед тим, хто був змушений виїхати, актор Марк Гемілл — виконавець ролі Люка Скайвокера в кіноепопеї "Зоряні війни". Гемілл є великим другом України. Він збирає кошти на дрони для ЗСУ, а ще саме його голосом звучить повідомлення англійською мовою в мобільному застосунку "Повітряна тривога".

Ситуацію із займаннями ускладнюють посушлива погода й сильний вітер. На ліквідацією вогню працюють рятувальники.

Нагадаємо, в американському штаті Каліфорнія спалахнула пожежа в Пасифік-Палісейдс, де розташовані будинки відомих людей. За даними Національної метеорологічної служби, ця пожежа може стати найсильнішою в Південній Каліфорнії за останні десять років.

Також ми повідомляли, що через пожежу зі свого маєтку виїхав автор Джеймс Вудс. У соцмережах чоловік написав, що втратити все в одну мить — це велике випробування.