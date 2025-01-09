По меньшей мере двое погибших и десятки раненых — последствия лесных пожаров в Калифорнии

Пожарный ликвидирует возгорание в Калифорнии. Фото: Reuters

Из-за лесных пожаров в Калифорнии погибли по меньшей мере два человека. Еще десятки граждан получили ранения. Бежать из районов, которые охватил огонь, пришлось 30 тысячам жителей штата.

Об этом в среду, 8 января, сообщили в пресс-службе 5 канала.

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Пожары охватили престижный пригород Лос-Анжелеса, где проживает немало голливудских звезд. Люди бегут не только на машинах, но и пешком. Среди тех, кто был вынужден уехать, актер Марк Хэмилл — исполнитель роли Люка Скайуокера в киноэпопее "Звездные войны". Хэмилл является большим другом Украины. Он собирает средства на дроны для ВСУ, а еще именно его голосом звучит сообщение на английском языке в мобильном приложении "Воздушная тревога".

Ситуацию с возгораниями осложняют засушливая погода и сильный ветер. На ликвидацией огня работают спасатели.

Напомним, в американском штате Калифорния вспыхнул пожар в Пасифик-Палисейдс, где расположены дома известных людей. По данным Национальной метеорологической службы, этот пожар может стать самым сильным в Южной Калифорнии за последние десять лет.

Также мы сообщали, что из-за пожара из своего поместья выехал автор Джеймс Вудс. В соцсетях мужчина написал, что потерять все в один миг — это большое испытание.