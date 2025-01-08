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У Каліфорнії спалахнув район, в якому живуть зірки Голлівуду

8 січня 2025 08:30
Євгенія Брюховецька - редактор
У Каліфорнії спалахнули масові лісові пожежі — відео
Пожежа. Фото: X/Kash Pramod Patel
Євгенія Брюховецька - редактор

В американському штаті Каліфорнія спалахнула пожежа в Пасифік-Палісейдс, де знаходяться будинки зірок. Внаслідок розповсюдження вогню мешканців евакуйовують.

Про це пише AP News.

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Пожежа в Пасифік-Палісейдс

Губернатор Каліфорнії Ґевін Ньюсом заявив, що через посилення вітру пожежа в Пасифік-Палісейдс знищила багато будинків. Внаслідок цього десятки тисяч людей були змушені евакуйовуватися. Дороги були переповнені, тому деякі люди покинули свої автомобілі і тікали пішки, несучи валізи в руках.

Покинуті автомобілі не дали змоги проїхати швидкій допомозі, тому служби використали бульдозер, щоб відсунути автівки та створити прохід.

Чиновники не назвали точну кількість будівель, пошкоджених або знищених пожежею, але вони уточнили, що близько 30 тисяч жителів мають евакуюватися, а вогонь може знищити понад 13 тисяч будівель.

За даними Національної метеорологічної служби, ця пожежа може бути найсильнішою у Південній Каліфорнії за останні десять років. 

Пожежа в Каліфорнії спалила будинки зірок Голлівуду
Лісові пожежі. Фото: X

Нагадаємо, у Каліфорнії сталася авіакатастрофа, яка забрала життя двох людей і призвела до поранень ще 19 осіб. Невеликий одномоторний літак врізався в дах меблевої фабрики.

Також в міжнародному аеропорту Лос-Анджелеса чартерний невеликий літак ледь не зіткнувся з лайнером авіакомпанії Delta. Катастрофи вдалося уникнути завдяки оперативній реакції диспетчерської служби.

США пожежа ліс зірки Каліфорнія

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