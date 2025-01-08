У Каліфорнії спалахнули масові лісові пожежі — відео

Пожежа. Фото: X/Kash Pramod Patel

В американському штаті Каліфорнія спалахнула пожежа в Пасифік-Палісейдс, де знаходяться будинки зірок. Внаслідок розповсюдження вогню мешканців евакуйовують.

Про це пише AP News.

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The images coming out of Southern California today are nothing short of horrifying. Praying for everyone in the path of this wildfire. 🙏



pic.twitter.com/HOVbDaqQ0w — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) January 8, 2025

Пожежа в Пасифік-Палісейдс

Губернатор Каліфорнії Ґевін Ньюсом заявив, що через посилення вітру пожежа в Пасифік-Палісейдс знищила багато будинків. Внаслідок цього десятки тисяч людей були змушені евакуйовуватися. Дороги були переповнені, тому деякі люди покинули свої автомобілі і тікали пішки, несучи валізи в руках.

The homes of Hollywood elites are once again in jeopardy as a wildfire in Pacific Palisades, California, has prompted an evacuation order.

The wildfire is rapidly spreading.#PalisadesFire #Palisades pic.twitter.com/iXJfUuuu5S — Kash Pramod Patel FBI Director ( Parody ) 🇺🇲 (@KashpatelCIA) January 8, 2025

Покинуті автомобілі не дали змоги проїхати швидкій допомозі, тому служби використали бульдозер, щоб відсунути автівки та створити прохід.

Чиновники не назвали точну кількість будівель, пошкоджених або знищених пожежею, але вони уточнили, що близько 30 тисяч жителів мають евакуюватися, а вогонь може знищити понад 13 тисяч будівель.

За даними Національної метеорологічної служби, ця пожежа може бути найсильнішою у Південній Каліфорнії за останні десять років.

Лісові пожежі. Фото: X

Нагадаємо, у Каліфорнії сталася авіакатастрофа, яка забрала життя двох людей і призвела до поранень ще 19 осіб. Невеликий одномоторний літак врізався в дах меблевої фабрики.

Також в міжнародному аеропорту Лос-Анджелеса чартерний невеликий літак ледь не зіткнувся з лайнером авіакомпанії Delta. Катастрофи вдалося уникнути завдяки оперативній реакції диспетчерської служби.