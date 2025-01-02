Унаслідок вибуху автівки біля вежі Трампа є загиблий і сім поранених, — NBC

Автомобіль Tesla після вибуху. Фото: Mario Nawfal/X

У середу, 1 січня, внаслідок вибуху автомобіля Tesla Cybertruck біля входу в готель Trump International у Лас-Вегасі одна людина загинула, а ще семеро зазнали поранень. Двох із поранених доставили в Університетський медичний центр Південної Невади в Лас-Вегасі.

Про це повідомило NBC News.

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За словами заступника начальника пожежного департаменту округу Кларка Томаса Тачстоуна, тіло загиблого наразі дістають із автівки. Громадян просять триматися подалі від місця, де стався вибух.

"Уся старша команда Tesla зараз розслідує цю справу. Опублікуємо більше інформації, щойно щось дізнаємося. Ми ніколи не бачили нічого подібного", — написав в X генеральний директор Ілон Маск.

The whole Tesla senior team is investigating this matter right now.



Will post more information as soon as we learn anything.



We’ve never seen anything like this. https://t.co/MpmICGvLXf — Elon Musk (@elonmusk) January 1, 2025

У заяві Trump Organization, яку оприлюднив в X син обраного президента США Дональда Трампа Ерік Трамп зазначається, що безпека та благополуччя гостей і персоналу є для організації головним пріоритетом.

"Ми висловлюємо щиру вдячність пожежній службі Лас-Вегаса та місцевим правоохоронним органам за швидку реакцію та професіоналізм", — йдеться в заяві.

Earlier today, a reported electric vehicle fire occurred in the porte cochère of Trump Las Vegas. The safety and well-being of our guests and staff remain our top priority. We extend our heartfelt gratitude to the Las Vegas Fire Department and local law enforcement for their… — Eric Trump (@EricTrump) January 1, 2025

Нагадаємо, у середу, 1 січня, в Лас-Вегасі пролунав вибух. Там загорівся автомобіль Tesla. Після вибуху в небо здійнявся густий дим.

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