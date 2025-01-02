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Унаслідок вибуху біля вежі Трампа постраждали сім людей, — NBC

2 січня 2025 00:30
Чекарьова Марія - редактор
Унаслідок вибуху автівки біля вежі Трампа є загиблий і сім поранених, — NBC
Автомобіль Tesla після вибуху. Фото: Mario Nawfal/X
Чекарьова Марія - редактор

У середу, 1 січня, внаслідок вибуху автомобіля Tesla Cybertruck біля входу в готель Trump International у Лас-Вегасі одна людина загинула, а ще семеро зазнали поранень. Двох із поранених доставили в Університетський медичний центр Південної Невади в Лас-Вегасі.

Про це повідомило NBC News.

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За словами заступника начальника пожежного департаменту округу Кларка Томаса Тачстоуна, тіло загиблого наразі дістають із автівки. Громадян просять триматися подалі від місця, де стався вибух.

"Уся старша команда Tesla зараз розслідує цю справу. Опублікуємо більше інформації, щойно щось дізнаємося. Ми ніколи не бачили нічого подібного", — написав в X генеральний директор Ілон Маск.

У заяві Trump Organization, яку оприлюднив в X син обраного президента США Дональда Трампа Ерік Трамп зазначається, що безпека та благополуччя гостей і персоналу є для організації головним пріоритетом.

"Ми висловлюємо щиру вдячність пожежній службі Лас-Вегаса та місцевим правоохоронним органам за швидку реакцію та професіоналізм", — йдеться в заяві.

Нагадаємо, у середу, 1 січня, в Лас-Вегасі пролунав вибух. Там загорівся автомобіль Tesla. Після вибуху в небо здійнявся густий дим.

Також ми повідомляли, що в Чорногорії розшукують чоловіка, який влаштував стрілянину в барі в місті Цетинє. Унаслідок цього інциденту загинули семеро  людей.

США Ілон Маск пожежа вибух автомобіль

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