В результате взрыва автомобиля у башни Трампа есть погибший и семь раненых, — NBC

Автомобиль Tesla после взрыва. Фото: Mario Nawfal/X

В среду, 1 января, в результате взрыва автомобиля Tesla Cybertruck у входа в отель Trump International в Лас-Вегасе один человек погиб, а еще семеро получили ранения. Двоих раненых доставили в Университетский медицинский центр Южной Невады в Лас-Вегасе.

Об этом сообщило NBC News.

Читайте также:

Что известно о взрыве автомобиля Tesla

По словам заместителя начальника пожарного департамента округа Кларка Томаса Тачстоуна, тело погибшего извлекают из автомобиля. Граждан просят держаться подальше от места взрыва.

"Вся старшая команда Tesla сейчас расследует это дело. Опубликуем больше информации, как только что-то узнаем. Мы никогда не видели ничего подобного", — написал в X генеральный директор Tesla Илон Маск.

The whole Tesla senior team investigative this matter right now.



Мы будем получать более подробную информацию как после того, как мы ходим.



Мы не знаем, что все равно как это. https://t.co/MpmICGvLXf — Elon Musk (@elonmusk) 1 января 2025

В заявлении Trump Organization, которое обнародовал в X сын избранного президента США Дональда Трампа Эрик Трамп, отмечается, что безопасность и благополучие гостей и персонала является для организации главным приоритетом.

"Мы выражаем искреннюю благодарность пожарной службе Лас-Вегаса и местным правоохранительным органам за скорую реакцию и профессионализм", — говорится в заявлении.

Первый день, поставленный электрический автомобиль поднимается в port cochère Trump Las Vegas. Здоровье и приятное пользование нашими хозяевами и заботой о нашем верхней priority. Мы расположили наше сердце терпение к Las Vegas Fire Department и местным правом напряженности для своих… — Eric Trump (@EricTrump) January 1, 2025

Напомним, в среду, 1 января, в Лас-Вегасе раздался взрыв. Там загорелся автомобиль Tesla. После взрыва в небо взвился густой дым.

Также мы сообщали, что в Черногории разыскивают мужчину, устроившего стрельбу в баре в городе Цетине. В результате этого инцидента погибли семь человек.