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В результате взрыва у башни Трампа пострадали семь человек, — NBC

2 января 2025 00:30
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор
В результате взрыва автомобиля у башни Трампа есть погибший и семь раненых, — NBC
Автомобиль Tesla после взрыва. Фото: Mario Nawfal/X
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор

В среду, 1 января, в результате взрыва автомобиля Tesla Cybertruck у входа в отель Trump International в Лас-Вегасе один человек погиб, а еще семеро получили ранения. Двоих раненых доставили в Университетский медицинский центр Южной Невады в Лас-Вегасе.

Об этом сообщило NBC News.

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По словам заместителя начальника пожарного департамента округа Кларка Томаса Тачстоуна, тело погибшего извлекают из автомобиля. Граждан просят держаться подальше от места взрыва.

"Вся старшая команда Tesla сейчас расследует это дело. Опубликуем больше информации, как только что-то узнаем. Мы никогда не видели ничего подобного", — написал в X генеральный директор Tesla Илон Маск.

В заявлении Trump Organization, которое обнародовал в X сын избранного президента США Дональда Трампа Эрик Трамп, отмечается, что безопасность и благополучие гостей и персонала является для организации главным приоритетом.

"Мы выражаем искреннюю благодарность пожарной службе Лас-Вегаса и местным правоохранительным органам за скорую реакцию и профессионализм", — говорится в заявлении.

Напомним, в среду, 1 января, в Лас-Вегасе раздался взрыв. Там загорелся автомобиль Tesla. После взрыва в небо взвился густой дым.

Также мы сообщали, что в Черногории разыскивают мужчину, устроившего стрельбу в баре в городе Цетине. В результате этого инцидента погибли семь человек.

США Илон Маск пожар взрыв автомобиль

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