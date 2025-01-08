В Калифорнии вспыхнули массовые лесные пожары - видео

Пожар. Фото: X/Kash Pramod Patel

В американском штате Калифорния вспыхнул пожар в Пасифик-Палисейдс, где находятся дома звезд. Из-за распространения огня жильцов эвакуируют.

Об этом пишет AP News.

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Кадры, пришедшие сегодня из Южной Калифорнии, не что иное, как ужасающие. Молимся за всех, кто оказался на пути этого лесного пожара. 🙏



pic.twitter.com/HOVbDaqQ0w — Республиканцы против Трампа (@RpsAgainstTrump) 8 января 2025

Пожар в Пасифик-Палисейдс

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что из-за усиления ветра пожар в Пасифик-Палисейдс уничтожил много домов. Из-за этого десятки тысяч людей были вынуждены эвакуироваться. Дороги были переполнены, поэтому некоторые люди покинули свои автомобили и убегали пешком, неся чемоданы в руках.

The homes of Hollywood elites are once again in jeopardy as a wildfire in Pacific Palisades, California, has prompted an evacuation order.

The wildfire is rapidly spreading.#PalisadesFire #Palisades pic.twitter.com/iXJfUuuu5S — Kash Pramod Patel FBI Director ( Parody ) 🇺🇲 (@KashpatelCIA) January 8, 2025

Покинутые автомобили не позволили проехать скорой помощи, поэтому службы использовали бульдозер, чтобы отодвинуть машины и создать проход.

Чиновники не назвали точное количество зданий, поврежденных или уничтоженных пожаром, но они уточнили, что около 30 тысяч жителей должны эвакуироваться, а огонь может уничтожить более 13 тысяч зданий.

По данным Национальной метеорологической службы, этот пожар может быть самым сильным в Южной Калифорнии за последние десять лет.

Лесные пожары. Фото: X

Напомним, в Калифорнии произошла авиакатастрофа, которая унесла жизни двух человек и привела к ранениям еще 19 человек. Небольшой одномоторный самолет врезался в крышу мебельной фабрики.

Также в международном аэропорту Лос-Анджелеса чартерный небольшой самолет едва не столкнулся с лайнером авиакомпании Delta. Катастрофы удалось избежать благодаря оперативной реакции диспетчерской службы.