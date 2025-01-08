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В Калифорнии вспыхнул район, в котором живут звезды Голливуда

8 января 2025 08:30
Евгения Брюховецкая - редактор
В Калифорнии вспыхнули массовые лесные пожары - видео
Пожар. Фото: X/Kash Pramod Patel
Евгения Брюховецкая - редактор

В американском штате Калифорния вспыхнул пожар в Пасифик-Палисейдс, где находятся дома звезд. Из-за распространения огня жильцов эвакуируют.

Об этом пишет AP News.

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Пожар в Пасифик-Палисейдс

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что из-за усиления ветра пожар в Пасифик-Палисейдс уничтожил много домов. Из-за этого десятки тысяч людей были вынуждены эвакуироваться. Дороги были переполнены, поэтому некоторые люди покинули свои автомобили и убегали пешком, неся чемоданы в руках.

Покинутые автомобили не позволили проехать скорой помощи, поэтому службы использовали бульдозер, чтобы отодвинуть машины и создать проход.

Чиновники не назвали точное количество зданий, поврежденных или уничтоженных пожаром, но они уточнили, что около 30 тысяч жителей должны эвакуироваться, а огонь может уничтожить более 13 тысяч зданий.

По данным Национальной метеорологической службы, этот пожар может быть самым сильным в Южной Калифорнии за последние десять лет.

Пожар в Калифорнии сжег дома звезд Голливуда
Лесные пожары. Фото: X

Напомним, в Калифорнии произошла авиакатастрофа, которая унесла жизни двух человек и привела к ранениям еще 19 человек. Небольшой одномоторный самолет врезался в крышу мебельной фабрики.

Также в международном аэропорту Лос-Анджелеса чартерный небольшой самолет едва не столкнулся с лайнером авиакомпании Delta. Катастрофы удалось избежать благодаря оперативной реакции диспетчерской службы.

США пожар лес звезды Калифорния

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08:54 S.T.A.L.K.E.R. 2 показал раннюю версию Чернобыльской зоны — фото

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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