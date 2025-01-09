Пожежі в Каліфорнії — син Трампа згадав про допомогу рятувальникам України

Дональд Трамп-молодший. Фото: Reuters

Масштабні лісові пожежі охопили місто Лос-Анджелес у Каліфорнії. Син новообраного президента США Дональда Трампа на тлі цього згадав про передачу запасів Україні.

Про це Дональд Трамп-молодший написав в соцмережі "X" у середу, 8 січня.

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Син Трампа згадав про Україну на тлі пожеж в Каліфорнії

Син Трампа й раніше часто дозволяв собі різкі коментарі щодо України. Цього разу він згадав про допомогу, яку пожежна служба Лос-Анджелеса надала Україні в березні 2022 року.

"О, звісно ж, пожежники Лос-Анджелеса пожертвували Україні частину своїх запасів", — написав Дональд Трамп-молодший.

Повідомлення Дональда Трампа-молодшого. Фото: скриншот

Цей твіт поширив й Ілон Маск. Раніше на тлі пожеж в Каліфорнії він нагадав про те, що USAID під час президентства Джо Байдена профінансував 16 пожежних департаментів України.

Повідомлення Ілона Маска. Фото: скриншот

Нагадаємо, Франція виступила із закликом до ЄС активніше використовувати законодавство для захисту від зовнішнього втручання. Це сталося після того, як прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес розкритикував Ілона Маска за його вплив на європейську політику через соціальну мережу X.

Новообраний Президент США Дональд Трамп оцінив слова українського лідера Володимира Зеленського під час його інтерв'ю Лексу Фрідману. Йдеться про те, що "мир можливий лише завдяки Трампу".