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Франція закликала ЄС покарати Маска за втручання в політику

8 січня 2025 17:31
Катерина Османська - Редактор
Франція висловилася про політичні коментарі Маска
Ілон Маск. Фото: Ілон Маск/Х
Катерина Османська - Редактор

Франція виступила із закликом до Європейського союзу активніше використовувати законодавство для захисту від зовнішнього втручання. Це сталося після того, як прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес у середу, 8 січня, розкритикував американського мільярдера Ілона Маска за його вплив на європейську політику через соціальну мережу X (колишній Twitter).

Про це повідомляє Reuters у середу, 8 січня. 

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Дипломатичні виклики та побоювання

Європейські лідери занепокоєні публікаціями Маска, які критикують обраних високопосадовців та викликають політичну напругу. Особливо тривожною стала підтримка Маском антиімміграційної партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD), яку німецькі служби безпеки класифікують як правоекстремістську. Це відбувається на тлі підготовки Німеччини до парламентських виборів у лютому 2024 року.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що ЄС або повинен суворо застосовувати наявні закони, або повернути країнам-членам право самостійно захищати свої інтереси.  

Відповідь ЄС на виклик

Тим часом Європейська комісія стримано реагує на ситуацію, щоб уникнути дипломатичної напруженості зі США. Ілона Маска пов'язують із Дональдом Трампом, який готується повернутися до влади в січні. Маск уже не раз висловлювався на підтримку Трампа, а також жертвував значні суми на просування Республіканської партії.  

Європейський комісар з питань демократії та правосуддя Майкл Макграт заявив, що Закон про цифрові послуги (DSA) надає достатні інструменти для боротьби з дезінформацією та втручанням, не порушуючи свободу слова. Комісія вже понад рік розслідує відповідність платформи X європейським нормам.

Реакція лідерів

Коментарі Маска також викликали різку критику в Європі. Президент Франції Еммануель Макрон висловив побоювання з приводу впливу соцмереж на вибори, а канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав не реагувати на провокації, заявивши: "Не годуйте троля".

Правління DSA, до якого входять представники всіх 27 країн ЄС, планує обговорити можливі заходи 24 січня. У центрі уваги буде питання про те, як платформи на кшталт X можуть балансувати між свободою слова та ризиками, пов'язаними з розпалюванням ненависті та втручанням у демократичні процеси.  

Нагадаємо, Маск — палкий шанувальник новообраного президента США Дональда Трампа. У ЗМІ повідомляли, що Маск нібито поселився в котеджі на території маєтку Трампа.

Тим часом Трамп нещодавно відповів, а чи має Ілон Маск хоч якийсь політичний вплив.

Франція Ілон Маск Єврокомісія політики критика Педро Санчес

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