Франция высказалась о политических комментариях Маска

Илон Маск. Фото: Илон Маск/Х

Франция выступила с призывом к Европейскому союзу активнее использовать законодательство для защиты от внешнего вмешательства. Это случилось после того, как премьер-министр Испании Педро Санчес в среду, 8 января, раскритиковал американского миллиардера Илона Маска за его влияние на европейскую политику через социальную сеть X (бывший Twitter).

Об этом сообщает Reuters в среду, 8 января.

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Дипломатические вызовы и опасения

Европейские лидеры обеспокоены публикациями Маска, которые критикуют избранных чиновников и вызывают политическое напряжение. Особенно тревожной стала поддержка Маском антииммиграционной партии "Альтернатива для Германии" (AfD), которую немецкие службы безопасности классифицируют как правоэкстремистскую. Это происходит на фоне подготовки Германии к парламентским выборам в феврале 2024 года.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что ЕС либо должен строго применять существующие законы, либо вернуть странам-членам право самостоятельно защищать свои интересы.

Ответ ЕС на вызов

Между тем, Европейская комиссия сдержанно реагирует на ситуацию, чтобы избежать дипломатической напряженности с США. Илона Маска связывают с Дональдом Трампом, который готовится вернуться к власти в январе. Маск уже не раз высказывался в поддержку Трампа, а также жертвовал значительные суммы на продвижение Республиканской партии.

Европейский комиссар по вопросам демократии и правосудия Майкл Макграт заявил, что Закон о цифровых услугах (DSA) предоставляет достаточные инструменты для борьбы с дезинформацией и вмешательством, не нарушая свободу слова. Комиссия уже больше года расследует соответствие платформы X европейским нормам.

Реакция лидеров

Комментарии Маска также вызвали резкую критику в Европе. Президент Франции Эммануэль Макрон выразил опасения по поводу влияния соцсетей на выборы, а канцлер Германии Олаф Шольц призвал не реагировать на провокации, заявив: "Не кормите тролля".

Правление DSA, в которое входят представители всех 27 стран ЕС, планирует обсудить возможные меры 24 января. В центре внимания будет вопрос о том, как платформы вроде X могут балансировать между свободой слова и рисками, связанными с разжиганием ненависти и вмешательством в демократические процессы.

Напомним, Маск пылкий поклонник новоизбранного президента США Дональда Трампа. В СМИ сообщали, что Маск якобы поселился в коттедже на территории имения Трампа.

Между тем Трамп недавно ответил, имеет ли Илон Маск хоть какое-то политическое влияние.