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Маск подверг критике Стармера и поддержал Reform UK

2 января 2025 14:57
Анастасия Постоенко - Редактор
Илон Маск призвал к перевыборам в Великобритании
Американский миллиардер Илон Маск. Фото: REUTERS/Rachel Wisniewski
Анастасия Постоенко - Редактор

Американский миллиардер Илон Маск опубликовал серию сообщений на платформе X, где выразил недовольство работой британского премьера Кира Стармера и призвал к новым парламентским выборам в Великобритании. Он заявил, что при содействии Кира Стармера в стране возник беспредел и несправедливость в судебных процессах.

Об этом Илон Маск высказался на платформе X.

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Маск согласился с сообщением в X и отметил, что последние опросы демонстрируют падение поддержки лейбористской партии, добавив, что только партия Reform UK под руководством Найджела Фараджа способна "спасти страну".

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Заявление Илона Маска. Фото: скриншот

Одним из факторов, усиливших критику Маска, стало то, что его не пригласили на Международный инвестиционный саммит Британии. Миллиардер выразил свое возмущение, подчеркнув, что подобное решение вредит имиджу страны как привлекательного места для инвестиций.

В своих сообщениях Маск также критиковал Стармера за работу в должности главного обвинителя, в том числе за дела, связанные с ультраправыми активистами. Он призвал к увольнению Томми Робинсона, известного поклонника Путина, что вызвало значительный резонанс в британском обществе.

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Сообщение Илона Маска о Кире Стармере. Фото: скриншот

"В Великобритании серьезные преступления, такие как изнасилование, требуют одобрения Королевской прокуратуры для выдвижения подозрений подозреваемым. Кто был главой CPS, когда группам насильников было разрешено эксплуатировать молодых девушек, не став перед судом? Кир Стармер, 2008 -2013", — написал Маск.

Напомним, Илон Маск пылкий поклонник Дональда Трампа. В СМИ сообщали, что Маск якобы поселился в коттедже на территории имения Трампа.

Между тем Дональд Трамп недавно ответил,  имеет ли Илон Маск хоть какое-то политическое влияние.

скандал выборы Илон Маск Великобритания Кир Стармер

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