Трамп заявив, що Ілон Маск ніколи не став би президентом США

Ілон Маск та Дональд Трамп. Фото: AP nuotr.

Новообраний президент США Дональд Трамп відповів на критику демократів щодо того, що політичний вплив його союзника-мільярдера Ілона Маска зростає. Він запевнив, що Маск ніколи не став би новим главою держави.

Про це Трамп заявив у неділю, 22 грудня, на конференції AmericaFest, повідомляє NBC News.

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Чому Маск не зміг би стати президентом США

Трамп сказав, що заяви про те, що він "поступився президентством" Маску, є фікцією. І навіть, якби бізнесмен хотів отримати цю роботу, він не зміг би її отримати.

Глава держави пояснив, що згідно з Конституцією Сполучених Штатів, президентом країни має бути лише громадянин по народженню. Маск народився в Південній Африці, а не в США.

"Ні, він не стане президентом, це я вам скажу. І я в безпеці. Знаєте, чому він не може ним стати? Він не народився в цій країні", — заявив Трамп.

Реакція майбутнього глави держави щодо впливу Маска була після того, як бізнесмен допоміг йому відхилити двопартійний законопроект про фінансування уряду, який запропонував речник Палати представників Республіканської партії Майк Джонсон.

Нагадаємо, що Трамп визначився із кандидатурами двох заступників голови Пентагону. Він заявив, що на посаду заступника міністра оборони США планує призначити мільярдера Стівена Файнберга, а на посаду заступника міністра оборони з питань політики Елбріджа Колбі. Другий майбутній чиновник — відомий своєю жорстокою позицією щодо Китаю та працював у Міноборони США під час першої каденції Трампа.

Також ми писали, що вчора новообраний президент США дав велику обіцянку Україні. Зокрема, Трамп пообіцяв закінчити війну в нашій країні, а також не допустити Третьої світової війни.