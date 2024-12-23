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Трамп ответил, имеет ли Маск политическое влияние

23 декабря 2024 07:11
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Трамп заявил, что Илон Маск никогда не стал бы президентом США
Илон Маск и Дональд Трамп. Фото: AP nuotr.
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

Новоизбранный президент США Дональд Трамп ответил на критику демократов по поводу того, что политическое влияние его союзника-миллиардера Илона Маска растет. Он заверил, что Маск никогда не стал бы новым главой государства.

Об этом Трамп заявил в воскресенье, 22 декабря, на конференции AmericaFest, сообщает NBC News.

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Трамп сказал, что заявления о том, что он "уступил президентство" Маску, является фикцией. И даже, если бы бизнесмен хотел получить эту работу, он бы не смог ее получить.

Глава государства пояснил, что согласно Конституции Соединенных Штатов, президентом страны должен быть только гражданин по рождению. Маск же родился в Южной Африке, а не в США.

"Нет, он не станет президентом, это я вам скажу. И я в безопасности. Знаете, почему он не может им стать? Он не родился в этой стране", — заявил Трамп.

Реакция будущего главы государства относительно влияния Маска последовала после того, как бизнесмен помог ему отклонить двухпартийный законопроект о финансировании правительства, который предложил спикер Палаты представителей Республиканской партии Майк Джонсон.

Напомним, что Трамп определился с кандидатурами двух заместителей главы Пентагона. Он заявил, что на должность заместителя министра обороны США планирует назначить миллиардера Стивена Файнберга, а на должность заместителя министра обороны по вопросам политики — Элбриджа Колби. Второй будущий чиновник известен своей жестокой позицией в отношении Китая и работал в Минобороны США во время первой каденции Трампа.

Также мы писали, что вчера новоизбранный президент США дал большое обещание Украине. В частности, Трамп пообещал закончить войну в нашей стране, а также не допустить Третью мировую войну.

 

США Илон Маск Дональд Трамп президент Америка

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