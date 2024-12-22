Закінчення війни в Україні — Трамп дав потужну обіцянку і закликав готуватися

Новообраний президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Новообраний президент США Дональд Трамп пообіцяв зупинити війну в Україні. Також американський політик хоче запобігти Третій світовій війні.

Свою промову республіканець виголосив на AmericaFest у штаті Аризона в неділю, 22 грудня, повідомляють Новини.LIVE.

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Трамп заявив, що його адміністрація зосередиться на завершенні війни в Україні, зупиненні хаосу на Близькому Сході та запобіганні Третій світовій війні, до якої, за його словами, світ "дуже близький".

"Я закінчу війну в Україні, зупиню хаос на Близькому Сході і обіцяю, що не допущу Третьої світової війни", — сказав новообраний президент США.

Крім того, Трамп зазначив, що американські міста стикаються із зростанням рівня злочинності, що призводить до їх "руйнування". Він пообіцяв виправити ці проблеми, закликавши громадян США "приготуватися" до змін.

Раніше ми писали, що російський диктатор Володимир Путін прагне якнайшвидше зустрітися з новообраним президентом США Дональдом Трампом. Лідер Кремля хоче поговорити про війну.

Також ми повідомляли, що республіканець готує масштабні зміни з першого дня на посаді президента США.