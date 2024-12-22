Окончание войны в Украине — Трамп дал мощное обещание и призвал готовиться

Новоизбранный президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Новоизбранный президент США Дональд Трамп пообещал остановить войну в Украине. Также американский политик хочет предотвратить Третью мировую войну.

Свою речь республиканец произнес на AmericaFest в штате Аризона в воскресенье, 22 декабря, сообщают Новини.LIVE.

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Трамп заявил, что его администрация сосредоточится на завершении войны в Украине, остановке хаоса на Ближнем Востоке и предотвращении Третьей мировой войны, к которой, по его словам, мир "очень близок".

"Я закончу войну в Украине, остановлю хаос на Ближнем Востоке и обещаю, что не допущу Третью мировую войну", — сказал новоизбранный президент США.

Кроме того, Трамп отметил, что американские города сталкиваются с ростом уровня преступности, что приводит к их "разрушению". Он пообещал исправить эти проблемы, призвав граждан США "приготовиться" к переменам.

Ранее мы писали, что российский диктатор Владимир Путин стремится как можно быстрее встретиться с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом. Лидер Кремля хочет поговорить о войне.

Также мы сообщали, что республиканец готовит масштабные изменения с первого дня в должности президента США.