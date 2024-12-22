Трамп заявив, що чекає на зустріч з Путіним — відео

Новообраний президент США Дональд Трамп. Фото: Seth Wenig

Російський диктатор Володимир Путін прагне якнайшвидше зустрітися з новообраним президентом США. Лідер Кремля хоче поговорити про війну.

Про це республіканець Дональд Трамп заявив на AmericaFest у штаті Аризона в неділю, 22 грудня, повідомляють Новини.LIVE.

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Трамп заявив, що Путін чекає на зустрічі з ним для того, аби обговорити врегулювання війни в Україні.

"Включаючи зовнішню політику, божевільні війни, які були однією з речей, які я хочу зробити і швидко, і президент Путін сказав, що хоче зустрітися зі мною якнайшвидше, тому ми повинні почекати на це, але ми повинні закінчити цю війну, ця війна є жахливою тим, кількість солдатів, які гинуть, збільшується", — сказав новообраний президент США.

Трамп також повторив свою заяву про те, що війни в Україні ніколи б не сталося, якби він був президентом.

Раніше новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що Європа повинна взяти на себе головну роль у підтримці України та майбутньому припиненні вогню.

Також ми писали, що республіканець готує масштабні зміни з першого дня на посаді президента США.