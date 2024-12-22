Трамп заявил, что ждет встречи с Путиным — видео

Новоизбранный президент США Дональд Трамп. Фото: Seth Wenig

Российский диктатор Владимир Путин стремится как можно быстрее встретиться с новоизбранным президентом США. Лидер Кремля хочет поговорить о войне.

Об этом республиканец Дональд Трамп заявил на AmericaFest в штате Аризона в воскресенье, 22 декабря, сообщают Новини.LIVE.

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Путин хочет встречи с Трампом

Трамп заявил, что Путин ждет встречи с ним для того, чтобы обсудить урегулирование войны в Украине.

"Включая внешнюю политику, безумные войны, которые я хочу закончить как можно быстрее, и президент Путин сказал, что хочет встретиться со мной в ближайшее время. Мы должны подождать этого, но мы обязаны завершить эту войну. Эта война ужасна, и число погибших солдат продолжает расти", — заявил новоизбранный президент США.

Трамп также повторил свое заявление о том, что войны в Украине никогда бы не произошло, будь он президентом.

Ранее новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что Европа должна взять на себя главную роль в поддержке Украины и предстоящем прекращении огня.

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