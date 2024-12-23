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Трамп визначився, хто стане заступниками голови Пентагону

23 грудня 2024 02:42
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Трамп визначився із кандидатурами на посаду заступників голови Пентагону
Дональд Трамп. Фото: Reuters
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Новообраний президент США Дональд Трамп визначився, хто обійме посади заступників міністра оборони Сполучених Штатів. Ними стануть відомий мільярдер та людина з часів першого президентського терміну республіканця.

Про це у понеділок, 23 грудня, повідомляє Reuters.

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Трамп заявив, що призначить на посаду заступника міністра оборони США інвестора-мільярдера Стівена Файнберга. Ця людина є співвиконавчим директором приватної інвестиційної компанії Cerberus Capital Management LP, яка інвестувала в оборонних підрядників.

Відомо, що Файнберг входив до консультативної ради з розвідки під час першого президентського терміну Трампа. Тепер же він працюватиме другим за значимістю чиновником у Пентагоні при кандидаті на пост міністра оборони Піта Хегсета — колишнього ведучого Fox News, який стикається з питаннями щодо звинувачень у зловживанні алкоголем та сексуальних провинах. Сам же Хегсет заперечує будь-які правопорушення.

Також Трамп висунув на посаду заступника міністра оборони з питань політики Елбріджа Колбі — на третю за значимістю посаду у Пентагоні. Колбі, який відомий як "яструб" за Китаєм, обіймав посаду старшої посадової особи Пентагону під час першого терміну нині обраного президента США.

Нагадаємо, вчора Дональд Трамп, виступаючи на консервативному форумі America Fast, пообіцяв закінчити війну в Україні та "хаос" на Близькому Сході. Крім того, він дав обіцянку, що не допустить Третю світову війну.

Крім цього він сказав, що чекатиме на зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним, оскільки останній раніше сказав, що хоче зустрітися якнайшвидше. Республіканець хоче обговорити із главою Кремля завершення війни в Україні.

США Дональд Трамп Пентагон Міністерство оборони Америка

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