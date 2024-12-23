Трамп определился с кандидатурами на пост заместителей главы Пентагона

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Новоизбранный президент США Дональд Трамп определился, кто займет должность заместителей министра обороны Соединенных Штатов. Ими станут известный миллиардер и человек со времен первого президенсткого срока республиканца.

Об этом в понедельник, 23 декабря, сообщает Reuters.

Читайте также:

Кто возглавит должности заместителей главы Пентагона

Как пишет агентство, Трамп заявил, что назначит на должность заместителя министра обороны США инвестора-миллиардера Стивена Файнберга. Этот человек является соисполнительным директором частной инвестиционной компании Cerberus Capital Management LP, инвестировавшей в оборонных подрядчиков.

Известно, что Файнберг входил в консультативный совет по разведке во время первого президентского срока Трампа. Теперь же он будет работать вторым по значимости чиновником в Пентагоне при кандидате на пост министра обороны Пите Хегсете — бывшему ведущему Fox News, который сталкивается с вопросами по поводу обвинений в злоупотреблении алкоголем и сексуальных проступках. Сам же Хегсет отрицает какие-либо правонарушения.

Также Трамп выдвинул на должность заместителя министра обороны по политике Элбриджа Колби — третий по значимости пост в Пентагоне. Колби, который известен как "ястреб" по Китаю, занимал должность старшего должностного лица Пентагона во время первого срока ныне избранного президента США.

Напомним, вчера Дональд Трамп выступая на консервативном форуме America Fast пообещал закончить войну в Украине и "хаос" на Ближнем Востоке. Кроме того, он дал обещание, что не допустит Третьей мировой войны.

Помимо этого он сказал, что будет ждать встречи с президентом России Владимиром Путиным, поскольку последний ранее сказал, что хочет встретиться как можно скорее. Республиканец хочет обсудить с главой Кремля завершение войны в Украине.