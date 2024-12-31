Маск орендує котедж в маєтку Трампа - деталі

Дональд Трамп та Ілон Маск. Фото: Reuters

Американський мільярдер Ілон Маск орендує котедж у маєтку новообраного президента США Дональда Трампа у Флориді. Сам будинок розташований за кілька сотень метрів від головного.

Про це пише The New York Times.

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У матеріалі йдеться, що Маск використовує один із котеджів Трампа під назвою Banyan на території Мар-а-Лаго у Флориді. За словами джерел видання, це допомогло мільярдеру отримати легкий доступ до майбутнього президента.

Однак він не єдиний член найближчого оточення Трампа, який проживає на території маєтку. Йдеться про обраного віцепрезидента Джей Ді Венса, який часто залишається там під час перехідного періоду влади в одному з котеджів.

Відомо, що раніше цей котедж орендували за щонайменше 2000 доларів за ніч, однак наразі невідомо, скільки за це платить Маск. Тому існує ймовірність, що з нього не стягують оплату або здають помешкання за нижчою ціною.

Зазначається, що бізнесмен переїхав до котеджу в день виборів президента США і спостерігав за результатами разом з Трампом.

Раніше політичний експерт Андрій Городницький пояснив, який вплив має Маск на Трампа.

Також стало відомо, що Маск став першою людиною в історії, чиї статки перевищили 400 млрд доларів.