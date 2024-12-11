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Статки Маска перевищили 400 млрд доларів, — Bloomberg

11 грудня 2024 23:48
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Ілон Маск став першою людиною в історії, чий статки перевищили 400 млрд доларів
Американський мільярдер Ілон Маск. Фото: REUTERS/David Swanson
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Відомий мільярдер Ілон Маск став першою людиною в історії, чиї статки перевищили 400 млрд доларів. Нова сума стала черговим досягненням найбагатшої людини у світі.

Про це у середу, 11 грудня, повідомляє видання Bloomberg.

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Як пише видання, чистий капітал бізнесмена різко збільшився на 50 млрд доларів до 439,2 млрд доларів після того, як відбулася велика продажа акцій його приватної компанії SpaceX.

Статки мільярдера різко змінилися з кінця 2022 року, коли в якийсь момент його чистий капітал скоротився на понад 200 млрд доларів. Однак останнім часом після перемоги Дональда Трампа на виборах президента США капітал почав різко зростати.

Зокрема акції Tesla Inc. зросли приблизно на 65% з моменту виборів підтримані очікуваннями, що Трамп спростить випуск безпілотних автомобілів і скасує податкові пільги на електромобілі.

Тим часом вартість компанії бізнесмена xAI, яка займається розробкою штучного інтелекту (ШІ), з моменту останнього залучення коштів у травні зросла більш ніж удвічі та досягла позначки 50 млрд доларів.

Крім того, компанію Ілона Маска з освоєння космосу SpaseX оцінюють приблизно в 350 млрд доларів, що робить її найдорожчим приватним стартапом у світі. Компанія заробляє більшу частину своїх грошей на контрактах з урядом США і, ймовірно, може розраховувати на велику підтримку за адміністрації Трампа.

Загалом стан Маска збільшився на 66% після перемоги Дональда Трампа.

Нагадаємо, минулого тижня ракета SpaceX Falcon 9 вивела 20 супутників Starlink на низьку орбіту. Це, у свою чергу, за словами Ілона Маска, дозволить смартфонам підключатися до світових мереж навіть у тих точках Землі, де немає зв'язку.

Також ми писали, що чат-бот Ілона Маска Grok-2 тепер доступний для всіх користувачів соцмережі абсолютно безкоштовно. Раніше він був доступний лише власником преміумпередплати.

США Ілон Маск Tesla гроші SpaceX фінанси

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