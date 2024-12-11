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Состояние Маска превысило 400 млрд долларов, — Bloomberg

11 декабря 2024 23:48
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Илон Маск стал первым человеком в истории, чье состояние превысило 400 млрд долларов
Американский миллиардер Илон Маск. Фото: REUTERS/David Swanson
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

Известный миллиардер Илон Маск стал первым человеком в истории, чье состояние превысило 400 млрд долларов. Новая сумма стала очередным достижениям для самого богатого человека в мире.

Об этом в среду, 11 декабря, сообщает издание Bloomberg.

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Как пишет издание, чистый капитал бизнесмена резко увеличился на 50 млрд долларов до 439,2 млрд долларов после того, как произошла большая продажа акций его частной компании SpaceX.

Состояние миллиардера резко изменилось с конца 2022 года, когда в какой-то момент его чистый капитал сократился более чем на 200 млрд долларов. Однако в последнее время после победы Дональда Трампа на выборах президента США капитал стал резко расти.

В частности, акции Tesla Inc. выросли примерно на 65% с момента выборов поддержанные ожиданиями, что Трамп упростит выпуск беспилотных автомобилей и отменит налоговые льготы на электромобили.

Тем временем стоимость компании бизнесмена xAI, которая занимается разработкой искусственного интеллекта (ИИ), с момента последнего привлечения средств в мае выросла более чем в два раза и достигла отметки 50 млрд долларов.

Кроме того, компанию Илона Маска по освоению космоса SpaseX оценивают примерно в 350 млрд долларов, что делает ее самым дорогим частным стартапов в мире. Компания зарабатывает большую часть своих денег на контрактах с правительством США и, вероятно, может рассчитывать на большую поддержку при администрации Трампа.

В целом состояние Маска увеличилось на 66% после победы Дональда Трампа.

Напомним, на прошлой неделе ракета SpaceX Falcon 9 вывела 20 спутников Starlink на низкую орбиту. Это в свою очередь, по словам Илона Маска, позволит смартфонам подключаться к мировым сетям даже в тех точках Земли, где нет связи.

Также мы писали, что чат-бот Илона Маска Grok-2 теперь доступен для всех пользователей соцсети Х совершенно бесплатно. Ранее он был доступен только собственником премиум подписки.

США Илон Маск Tesla деньги SpaceX финансы

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