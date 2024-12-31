Маск арендует коттедж в имении Трампа - детали

Дональд Трамп и Илон Маск. Фото: Reuters

Американский миллиардер Илон Маск арендует коттедж в поместье новоизбранного президента США Дональда Трампа во Флориде. Сам дом расположен в нескольких сотнях метров от главного.

Об этом пишет The New York Times.

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В материале говорится, что Маск использует один из коттеджей Трампа под названием Banyan на территории Мар-а-Лаго во Флориде. По словам источников издания, это помогло миллиардеру получить легкий доступ к будущему президенту.

Однако он не единственный член ближайшего окружения Трамп, проживающий на территории поместья. Речь идет об избранном вице-президенте Джей Ди Вэнсе, который часто остается там во время переходного периода власти в одном из коттеджей.

Известно, что ранее этот коттедж арендовали за минимум 2000 долларов за ночь, однако пока неизвестно, сколько за это платит Маск. Поэтому существует вероятность, что с него не взимают оплату или сдают жилье по более низкой цене.

Отмечается, что бизнесмен переехал в коттедж в день выборов президента США и наблюдал за результатами вместе с Трампом.

Ранее политический эксперт Андрей Городницкий объяснил, какое влияние имеет Маск на Трампа.

Также стало известно, что Маск стал первым человеком в истории, чье состояние превысило 400 млрд долларов.