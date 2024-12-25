Вплив Маска на Трампа — що відбувається на політичній арені США

Ілон Маск та Дональд Трамп. Фото: Reuters

Ілон Маск наразі немає дійсно робочих політичних важелів. Однак він все ж має вплив на новообраного президента США Дональда Трампа.

Про це повідомив політичний експерт, доктор філософії Андрій Городницький в ефірі телеканалу "Київ 24" у середу, 25 грудня.

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Вплив Ілона Маска на Дональда Трампа

Як зазначив Городницький, Ілон Маск дійсно має досить сильний вплив на Трампа. Це не подобається республіканцям. Разом з тим, реальних політичних важелів впливу в Ілона Маска наразі немає.

"Він дійсно дуже сильно впливає на Трампа, на жаль, поки що. Всі намагаються будь-якими методами його відсторонити", — зазначив експерт.

Городницький також припустив, що Трампу може не сподобатись, що Маска ставлять вище нього. За словами експерта, це може призвести до того, що президент США зрештою сам віддалить Маска від політики.

Нагадаємо, новообраний президент США Дональд Трамп відповів на критику демократів щодо того, що в Ілона маска зростає політичний вплив. Він запевнив, що Маск ніколи не став би новим главою держави.

Відомий мільярдер Ілон Маск став першою людиною в історії, чиї статки перевищили 400 млрд доларів. Нова сума стала черговим досягненням найбагатшої людини у світі.