Влияние Маска на Трампа — что происходит на политической арене США

Илон Маск и Дональд Трамп. Фото: Reuters

Илон Маск пока не имеет действительно рабочих политических рычагов. Однако он все же оказывает влияние на новоизбранного президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщил политический эксперт, доктор философии Андрей Городницкий в эфире телеканала "Київ 24" в среду, 25 декабря.

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Как отметил Городницкий, Илон Маск действительно имеет достаточно сильное влияние на Трампа. Это не нравится республиканцам. Вместе с тем, реальных политических рычагов влияния у Илона Маска пока нет.

"Он действительно очень сильно влияет на Трампа, к сожалению, пока. Все пытаются любыми методами его отстранить", — отметил эксперт.

Городницкий также предположил, что Трампу может не понравиться, что Маска ставят выше за него. По словам эксперта, это может привести к тому, что президент США в конце концов сам отдалит Маска от политики.

Напомним, новоизбранный президент США Дональд Трамп ответил на критику демократов по поводу того, что у Илона Маска растет политическое влияние. Он заверил, что Маск никогда не стал бы новым главой государства.

Известный миллиардер Илон Маск стал первым человеком в истории, чье состояние превысило 400 млрд долларов Новая сумма стала очередным достижением самого богатого человека в мире.