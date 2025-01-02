Ілон Маск закликав до перевиборів у Великій Британії

Американський мільярдер Ілон Маск. Фото: REUTERS/Rachel Wisniewski

Американський мільярдер Ілон Маск опублікував серію дописів на платформі X, де висловив невдоволення роботою британського прем’єра Кіра Стармера та закликав до нових парламентських виборів у Великій Британії. Він заявив, що за сприяння Кіра Стармера в країні виникло свавілля та несправедливість у судових процесах.

Про це Ілон Маск висловився на платформі X.

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Маск погодився із повідомленням у X і зазначив, що останні опитування демонструють падіння підтримки лейбористської партії, додавши, що лише партія Reform UK під керівництвом Найджела Фараджа здатна "врятувати країну".

Заява Ілона Маска. Фото: скриншот

Одним із факторів, що посилив критику Маска, стало те, що його не запросили на Міжнародний інвестиційний саміт Британії. Мільярдер висловив своє обурення, підкресливши, що подібне рішення шкодить іміджу країни як привабливого місця для інвестицій.

У своїх дописах Маск також критикував Стармера за роботу на посаді головного обвинувача, зокрема за справи, пов’язані з ультраправими активістами. Він закликав до звільнення Томмі Робінсона, відомого прихильника Путіна, що викликало значний резонанс у британському суспільстві.

Повідомлення Ілона Маска про Кіра Стармера. Фото: скриншот

"У Великій Британії серйозні злочини, такі як зґвалтування, вимагають схвалення Королівської прокуратури для висунення підозр підозрюваним. Хто був головою CPS, коли групам ґвалтівників було дозволено експлуатувати молодих дівчат, не ставши перед судом? Кір Стармер, 2008 -2013", — написав Ілон Маск.

Нагадаємо, Ілон Маск палкий шанувальник Дональда Трампа. У ЗМІ повідомляли, що Маск нібито оселився у котеджі на території маєтку Трампа.

Тим часом Дональд Трамп нещодавно відповів, чи має Ілон Маск хоча б якийсь політичний вплив.