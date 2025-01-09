Волц пояснив, навіщо Трампу потрібен контроль США над Гренландією

Майк Волц. Фото: Reuters

Нещодавно обраний президент США Дональд Трамп поновив свою ідею про те, щоб встановити контроль над Гренландією і навіть її купити. Це пов'язано з тим, що острів є важливим для національної безпеки Сполучених Штатів Америки.

Про це в інтерв'ю Fox News заявив майбутній радник Трампа з нацбезпеки Майк Волц, повідомляє Reuters.

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Агентство пише, що під час інтерв'ю Волцу було поставлено запитання про бажання Дональда Трампа встановити контроль Сполучених Штатів над арктичним островом. Зокрема, журналіст зазначив, що у США "є Росія, яка намагається стати королем Арктики, з більш ніж 60 криголамами, і деякі з яких атомні ". На що Волц, мабуть, перебивши ведучого, сказав наступне.

"У нас їх два, і один щойно загорівся. Мова йде про критично важливі мінерали. Мова йде про природні ресурси. Мова йде про те, що в міру відступу полярних крижаних шапок китайці тепер будують криголами і просуваються туди. Так що це нафта і газ. Це наша національна безпека", — заявив радник Трампа.

Видання уточнює, що Трамп, який вступить на посаду президента 20 січня, у вівторок відмовився виключити використання військових або економічних дій для придбання острова, який є частиною автономної території Данії. Під час першого президентського терміну Дональд Трамп пропонував Данії продати Гренландію США, проте данський уряд відкинув цю ідею.

Нагадаємо, що днями обраний президент Сполучених Штатів заявив, що необхідно укласти угоду про приєднання Гренландії до США. Заява прозвучала після того, як його син, Дональд Трамп-молодший, разом із представниками Республіканської партії відвідав острів.

Також ми писали, що після заяв Трампа-старшого, король Данії Фредерік Х змінив королівський герб. Він зробив символи Гренландії та Фарерських островів більш помітними.