Фредерик X изменил герб - почему это важно для Гренландии

Король Дании Фредерик X. Фото: Reuters

Король Дании Фредерик X принял резонансное решение, изменив королевский герб. В частности, он сделал символы Гренландии и Фарерских островов более заметными. Это решение вызвало недоумение у некоторых историков и было расценено как косвенный упрек бывшему президенту США Дональду Трампу из-за его попыток приобрести Гренландию.

Об этом сообщает The Guardian.

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После отставки королевы Маргрете в конце 2023 года Фредерик X занял трон и дал понять, что его приоритетом является сохранение автономных территорий в составе Королевства Дании.

Предыдущий герб на протяжении 500 лет включал три короны — символ Кальмарской унии. Вместо них на гербе теперь изображены белый медведь и баран, которые символизируют Гренландию и Фарерские острова соответственно.

Как изменился герб Дании. Фото: The Guardian

Королевский дом объяснил, что три короны больше не актуальны, а новый герб должен подчеркнуть авторитет и единство датского содружества.

Дональд Трамп давит на Данию

Новый президент США Трамп в прошлом месяце снова заявил, что хочет, чтобы США купили Гренландию, а премьер-министр Гренландии Муте Эгеде недавно обвинил Данию в геноциде в ответ на расследование скандала с принудительными контрацептивами 1960-х и 70-х годов.

В собственном новогоднем обращении Эгеде усилил призывы к независимости Гренландии и призвал снять "оковы колониальной эпохи".

"Мы все объединены, и каждый из нас предан Королевству Дания. От датского меньшинства в Южном Шлезвиге - который даже находится за пределами королевства - и вплоть до Гренландии. Мы принадлежим друг другу", — сказал король Дании Фредерик X в новогоднем обращении.

Изменение герба является сенсацией

Историки называют смену герба исторической сенсацией. Дик Гаррисон, профессор Лундского университета, подчеркнул, что символ трех корон пережил много важных этапов в истории Дании. Его изъятие он считает важным политическим шагом. Начиная с 1819 года, королевский герб менялся трижды: в 1903, 1948 и 1972 годах. Но последние изменения вызвали шок в некоторых кругах.

Напомним, в конце декабря Дональд Трамп публично выразил свое желание купить Гренландию. Из-за этого Дания выделила рекордные средства на оборону.

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